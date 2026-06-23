Центр специальных операций А СБУ отмечает 32-летие

Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

23 июня Центру специальных операций "А" Службы безопасности Украины исполняется 32 года. Бойцы "Альфы" наносят врагу колоссальные потери. Они сражаются с помощью ума, технологий и силы духа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Офиса президента Кирилла Буданова.

Буданов отметил работу бойцов "Альфы"

Буданов подчеркнул, что работу бойцов "Альфы" лучше всего описывают цифры потерь врага. Среди них — сожженная авиация на российских аэродромах, взорванные склады в глубоком тылу и каждый шестой уничтоженный танк оккупантов. По словам главы ОПУ, они воюют умом, технологиями и характером.

Заявление Кирилла Буданова. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Заявление Кирилла Буданова. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

"Мы хорошо знаем цену каждого такого результата. За этим стоит изнурительная подготовка, ювелирное планирование и железная дисциплина. Лично благодарю за совместные операции, за поддержку в самых сложных ситуациях и за верную службу государству", — сказал генерал.

Он также выразил благодарность командованию и всему личному составу за мужество и пожелал возвращаться с каждого выхода.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, СБУ обеспечила 20% потерь российской пехоты. С начала полномасштабной войны бойцы сожгли 1896 вражеских танков и уничтожили 3952 артиллерийские системы.

Также мы рассказывали историю создания элитного подразделения "Альфа", которое охотится на оккупантов. Сегодня его бойцы выполняют самые сложные миссии на фронте и проводят операции в глубоком тылу врага.