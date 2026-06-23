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Главная Новости дня СБУ нанесла 20% потерь российской пехоте: Зеленский

СБУ нанесла 20% потерь российской пехоте: Зеленский

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Дата публикации 23 июня 2026 09:31
Потери армии РФ: подразделение СБУ «Альфа» уничтожило 20 % вражеской пехоты
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Почти пятая часть всех уничтоженных российских пехотинцев — это заслуга бойцов Центра специальных операций «Альфа» СБУ. По случаю 32-й годовщины создания подразделения президент Владимир Зеленский и руководство спецслужбы озвучили статистику потерь противника, которая насчитывает тысячи уничтоженных танков, артиллерийских систем и средств ПВО.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского и и.о. руководителя СБУ генерал-майора Евгения Хмары.

Бойцы «Альфы» СБУ наносят сокрушительные удары по россиянам

С начала полномасштабной войны спецназовцы нанесли оккупационным войскам катастрофические потери. По официальным данным, озвученным временно исполняющим обязанности главы СБУ Евгением Хмарой, бойцы сожгли 1896 российских танков и уничтожили 3952 артиллерийские системы. Кроме того, враг потерял 649 средств противовоздушной обороны, 344 реактивные системы залпового огня и сотни единиц другого вооружения. Также на счету подразделения до 20% всех потерь российской пехоты.

«Каждая такая цель, каждое попадание, каждая спецоперация — это ваш вклад в приближение справедливого мира для Украины. К сожалению, война не обходится без потерь. Мы помним всех Героев, отдавших жизнь за страну. Их имена навсегда в наших сердцах. И мы сделаем все, чтобы враг получил справедливое возмездие за гибель лучших сыновей и дочерей украинского народа. Я благодарю каждого за службу. Мы стоим плечом к плечу и вместе защищаем государство и его будущее!» — заявил Евгений Хмара.

Отдельно Евгений Хмара отметил, что бойцы «Альфы» первыми встали на защиту государства в начале российской агрессии и выполняли сверхсложные операции по вытеснению россиян.

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«Бойцы ЦСО «Альфа» одними из первых останавливали оккупантов в 2014 году. Сражались с ними на украинском Донбассе, отстаивали Славянск, Краматорск, Мариуполь и другие города и села. С 2022 года военнослужащие Центра защищают страну на самых сложных направлениях этой войны. В российском тылу регулярно раздаются взрывы, а на линии боевого столкновения — неуклонно сокращается число живых оккупантов и ежедневно горит их поврежденная техника», — сообщил Евгений Хмара.

Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что мотивированные и профессиональные воины ежедневно выполняют сверхсложные задачи ради безопасности Украины.

«Благодаря дальнобойным операциям «Альфы» враг ощущает последствия собственной агрессии вдали от линии фронта в глубоком российском тылу», — заявил президент и добавил, что впереди ожидается еще больше подобных успешных миссий.

Он также поблагодарил каждого бойца за службу и отдал дань уважения тем, кто погиб, защищая государство.

Новини.LIVE подробно писали об истории создания Центра спецопераций «Альфа» СБУ, который 23 июня отмечает свою 32-ю годовщину. Узнайте, как подразделению удалось стать самым эффективным боевым подразделением Украины и чем занимаются бойцы.

В начале июня спецназовцы Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины в очередной раз заняли первое место в рейтинге самых результативных подразделений Сил обороны Украины. Лидерство бойцы удерживают уже третий месяц подряд. Известно, что в мае им удалось обезвредить более 8 тысяч российских солдат и уничтожить тысячи единиц техники различного типа.

Владимир Зеленский СБУ Евгений Хмара
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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