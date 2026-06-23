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Головна Новини дня Центру спеціальних операцій "А" СБУ 32 роки: Буданов оцінив роботу

Центру спеціальних операцій "А" СБУ 32 роки: Буданов оцінив роботу

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Дата публікації: 23 червня 2026 12:52
Центр спеціальних операцій А СБУ відзначає 32 роки
Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України 23 червня виповнюється 32 роки. Бійці "Альфи" завдають ворог колосальних втрат. Вони воюють розумом, технологіями й характером.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на керівника Офісу президента Кирила Буданова.

Буданов відзначив роботу бійців "Альфа"

Буданов наголосив, що роботу бійців "Альфи" найкраще описують цифри втрат ворога. Середних спалена авіація на російських аеродромах, підірвані склади в глибокому тилу та кожен шостий знищений танк окупантів. За словами керівника ОПУ, вони воюють розумом, технологіями й характером.

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Заява Кирила Буданова. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official
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Заява Кирила Буданова. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

"Ми добре знаємо ціну кожного такого результату. За цим стоїть виснажлива підготовка, ювелірне планування та залізна дисципліна. Особисто дякую за спільні операції, за плече в найскладніших ситуаціях і за вірну службу державі", — сказав генерал.

Він також висловив вдячність командуванню та всьому особовому складу за мужність та побажав повертатися з кожного виходу. 

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, СБУ забезпечила 20% втрат російської піхоти. З початку поновномасштабної війни воїни спалили 1896 ворожих танків та знищили 3952 артилерійські системи. 

Також ми розповідали історію створення елітного підрозділу "Альфа", який полює на окупантів. Сьогодні його бійці виконують найскладніші місії на фронті та проводять операції в глибокому тилу ворога. 

СБУ Кирило Буданов фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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