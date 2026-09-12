Цены на топливо 12 сентября: дизельное топливо на АЗС уже по 100 грн

Украинская АЗС. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Дизельное топливо в одной из сетей украинских АЗС подорожало до 100 гривен за литр. По состоянию на субботу, 12 сентября, некоторые сети изменили цены на топливо, в то время как другие оставили их без изменений. Больше всего выросла стоимость дизельного топлива и бензина в сети "Укрнафта".

Об этом свидетельствуют данные о стоимости топлива на популярных украинских АЗС, сообщает Новини.LIVE.

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Как изменились цены на топливо 12 сентября

В сети "Укрнафта" выросла стоимость всех представленных марок бензина. Цены на А-92, А-95 и А-95 Energy повысились на 1 гривну за литр.

Также на 2 гривны подорожало дизельное топливо — как обычное, так и Energy.

В SOCAR цена дизельного топлива ДП NANO Extro выросла на 10 копеек. Теперь литр этого вида дизеля стоит ровно 100 гривен.

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В то же время на АЗС OKKO и WOG стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза осталась на прежнем уровне.

Цены на АЗС 12 сентября

По состоянию на 12 сентября стоимость топлива на четырёх сетях АЗС следующая:

OKKO:

бензин Pulls 100 — 97,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 90,90 грн/л;

бензин А-95 Евро — 87,90 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 99,90 грн/л;

дизельное топливо Евро — 98,90 грн/л;

газ — 44,90 грн/л.

WOG:

бензин 100 — 97,90 грн/л;

бензин 95 Mustang — 90,90 грн/л;

бензин 95 Евро — 87,90 грн/л;

дизельное топливо Mustang — 99,90 грн/л;

дизельное топливо Евро-5 — 97,90 грн/л;

газ — 45,50 грн/л.

SOCAR:

бензин NANO 100 — 98,90 грн/л;

бензин NANO 95 — 91,90 грн/л;

бензин А-95 — 88,90 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 100 грн/л (+10 коп.);

дизельное топливо NANO — 98,90 грн/л;

газ — 44,90 грн/л.

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 82,90 грн/л (+1 грн);

бензин А-95 — 82,90 грн/л (+1 грн);

бензин А-92 — 80,90 грн/л (+1 грн);

Дизельное топливо Energy — 95,90 грн/л (+2 грн);

дизельное топливо — 93,90 грн/л (+2 грн);

газ — 42,90 грн/л.

Сколько стоит полный бак

Если заправить автомобиль на 50 литров, сумма будет зависеть от вида топлива и сети АЗС.

На OKKO 50 литров бензина Pulls 95 обойдутся в 4 545 грн, дизеля Евро — в 4 945 грн, а газа — в 2 245 грн.

На WOG за 50 литров бензина 95 Mustang придется заплатить 4 545 грн, дизеля Евро-5 — 4 895 грн, а газа — 2 275 грн.

На SOCAR 50 литров бензина NANO 95 обойдутся в 4 595 грн, дизеля NANO — в 4 945 грн, а газа — в 2 245 грн.

В "Укрнафте" полный бак бензина А-95 будет стоить 4 145 грн, дизеля — 4 695 грн, а газа — 2 145 грн.

Новини.LIVE сообщали, что ранее эксперт по топливу Дмитрий Леушкин прогнозировал, что дизельное топливо в Украине может подорожать до 100 грн за литр, а бензин — до примерно 90 грн. В то же время резкого роста цен до 105–110 грн в ближайшее время он не ожидает. Дефицита топлива, по его словам, также не прогнозируется благодаря дополнительным поставкам из стран Северной и Южной Америки.

Новини.LIVE также сообщали, что Кабинет министров запустил экспериментальный проект по подземному хранению части минимальных запасов нефти и нефтепродуктов. С 2027 года участники рынка должны хранить под землей не менее 20 % дизельного топлива, входящего в минимальные запасы. Проект будет действовать во время военного положения, но не дольше двух лет, а координировать его будет Министерство энергетики.