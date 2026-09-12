Ціни на пальне 12 вересня: дизель на АЗС вже по 100 грн

Українська АЗС. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Дизельне пальне на одній із мереж українських АЗС подорожчало до 100 гривень за літр. Станом на суботу, 12 вересня, окремі мережі змінили ціни на пальне, тоді як інші залишили їх без змін. Найбільше зросла вартість дизеля та бензину в мережі "Укрнафта".

Про це свідчать дані щодо вартості пального на популярних українських АЗС, інформує Новини.LIVE.

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Як змінилися ціни на пальне 12 вересня

У мережі "Укрнафта" зросла вартість усіх представлених марок бензину. Ціни на А-92, А-95 та А-95 Energy підвищилися на 1 гривню за літр.

Також на 2 гривні подорожчало дизельне пальне — як звичайне, так і Energy.

У SOCAR ціна дизельного пального ДП NANO Extro зросла на 10 копійок. Тепер літр цього виду дизеля коштує рівно 100 гривень.

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Водночас на АЗС OKKO та WOG вартість бензину, дизпального й автогазу залишилася на попередньому рівні.

Ціни на АЗС 12 вересня

Станом на 12 вересня вартість пального на чотирьох мережах АЗС така:

OKKO:

бензин Pulls 100 — 97,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 90,90 грн/л;

бензин А-95 Євро — 87,90 грн/л;

ДП Pulls — 99,90 грн/л;

ДП Євро — 98,90 грн/л;

газ — 44,90 грн/л.

WOG:

бензин 100 — 97,90 грн/л;

бензин 95 Mustang — 90,90 грн/л;

бензин 95 Євро — 87,90 грн/л;

ДП Mustang — 99,90 грн/л;

ДП Євро-5 — 97,90 грн/л;

газ — 45,50 грн/л.

SOCAR:

бензин NANO 100 — 98,90 грн/л;

бензин NANO 95 — 91,90 грн/л;

бензин А-95 — 88,90 грн/л;

ДП NANO Extro — 100 грн/л (+10 коп.);

ДП NANO — 98,90 грн/л;

газ — 44,90 грн/л.

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 82,90 грн/л (+1 грн);

бензин А-95 — 82,90 грн/л (+1 грн);

бензин А-92 — 80,90 грн/л (+1 грн);

ДП Energy — 95,90 грн/л (+2 грн);

ДП — 93,90 грн/л (+2 грн);

газ — 42,90 грн/л.

Скільки коштує повний бак

Якщо заправити автомобіль на 50 літрів, сума залежатиме від виду пального та мережі АЗС.

На OKKO 50 літрів бензину Pulls 95 коштуватимуть 4 545 грн, дизеля Євро — 4 945 грн, а газу — 2 245 грн.

На WOG за 50 літрів бензину 95 Mustang доведеться заплатити 4 545 грн, дизеля Євро-5 — 4 895 грн, а газу — 2 275 грн.

На SOCAR 50 літрів бензину NANO 95 обійдуться у 4 595 грн, дизеля NANO — у 4 945 грн, а газу — 2 245 грн.

В "Укрнафті" повний бак бензину А-95 коштуватиме 4 145 грн, дизеля — 4 695 грн, а газу — 2 145 грн.

Новини.LIVE інформували, що раніше паливний експерт Дмитро Льоушкін прогнозує, що дизель в Україні може подорожчати до 100 грн за літр, а бензин — до близько 90 грн. Водночас різкого зростання цін до 105–110 грн найближчим часом він не очікує. Дефіциту пального, за його словами, також не прогнозується завдяки додатковим поставкам з країн Північної та Південної Америки.

Новини.LIVE також писали, що Кабінет міністрів запустив експериментальний проєкт із підземного зберігання частини мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів. З 2027 року учасники ринку мають зберігати під землею щонайменше 20% дизпального, що входить до мінімальних запасів. Проєкт діятиме під час воєнного стану, але не довше двох років, а координуватиме його Міністерство енергетики.