Пальне по 100 грн: експерт спрогнозував ціни на дизель і бензин

АЗС. Фото: Новини.LIVE

Паливний експерт Дмитро Льоушкін прогнозує, що ціна дизельного пального в Україні може зрости до 100 гривень за літр, тоді як бензин може зупинитися на рівні близько 90 гривень. Водночас стрімкішого подорожчання та дефіциту нафтопродуктів найближчим часом не очікується.

Про він сказав в ефірі День.LIVE.

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Якими можуть бути ціни на пальне

Паливний експерт повідомив кореспондентам Новини.LIVE в прямому ефірі, що нинішня ситуація на ринку не свідчить про те, що дизель найближчим часом подорожчає до 105–110 гривень за літр.

"110 поки не вбачається. Поки видихаємо. 110, 105 поки не вбачається", — зазначив Дмитро Льоушкін.

Водночас він припускає, що вартість дизельного пального може наблизитися до позначки 100 гривень за літр. Бензин, за його прогнозом, може зупинитися біля рівня 90 гривень за літр.

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Льоушкін зазначив, що держава має інструменти, які потенційно можуть допомогти стримати подальше зростання цін на пальне. Зокрема, одним із таких механізмів є перегляд податкового навантаження на паливний ринок. Рішення щодо цього може впливати на кінцеву вартість нафтопродуктів для споживачів.

Чи буде дефіцит пального

Окремо експерт наголосив, що дефіциту нафтопродуктів в Україні не очікується. Європейські імпортери вже укладають контракти на додаткові обсяги пального з постачальниками з країн Північної та Південної Америки.

Крім того, наближення зимового періоду традиційно супроводжується зниженням попиту на пальне. Це, за оцінкою фахівця, також має сприяти стабільності постачання на українському ринку.

Новини.LIVE повідомляли, що після стрімкого подорожчання пального на тлі загострення ситуації на Близькому Сході ціни на бензин і дизель в Україні поступово стабілізуються. Вартість пального все ще залишається високою, однак найближчим часом, за прогнозами, не перевищить позначку у 100 грн за літр.

Ми писали, що тим часом, на Дніпропетровщині посилюють безпеку автозаправних станцій через ризик російських обстрілів. На території АЗС облаштовують мобільні укриття, встановлюють габіони та захисні конструкції. Водночас регіон повністю забезпечений пальним, тож дефіциту на цей момент немає.