Ціни на пальне в Україні 8 вересня: вартість бензину та дизелю

Одна із АЗС Одещини. Фото: Новини.LIVE

Після різкого зростання цін на пальне, причиною якого стало загострення ситуації на Близькому Сході, вартість бензину та дизеля в Україні поступово стабілізується. Попри це, ціни залишаються високими, але найближчим часом не зростуть вище 100 грн за літр.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "24 канал" та дані Консалтингової групи "А-95".

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Ціни на пальне в Україні

Станом на 8 вересня середня вартість пального в Україні становить:

бензин А-95 преміум — 85,99 грн/л;

бензин А-95 — 82,22 грн/л;

бензин А-92 — 78,64 грн/л;

дизельне пальне — 92,63 грн/л;

автогаз — 43,41 грн/л.

Скільки коштує пальне в регіонах

У Київській області середня ціна бензину А-95 преміум становить 85,95 грн за літр, А-95 — 82,16 грн, А-92 — 77,27 грн, а дизельного пального — 92,86 грн.

На Львівщині літр бензину А-95 преміум найдорожчий та коштує 86,40 грн, А-95 — 82,50 грн, А-92 — 78,90 грн, дизельне пальне — 92,95 грн.

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У Харківській області бензин А-95 преміум продають у середньому по 86,34 грн за літр, А-95 — по 81,93 грн, А-92 — по 78,46 грн, дизельне пальне — по 92,90 грн.

В Одеській області середня ціна бензину А-95 преміум становить 85,77 грн за літр, А-95 — 82,72 грн, А-92 — 78,90 грн, дизельного пального — 92,82 грн.

У Дніпропетровській області бензин А-95 преміум коштує 85,40 грн за літр, А-95 — 82,07 грн, А-92 — 80,45 грн, дизельне пальне — 92,50 грн.

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн заявив, що найближчим часом ціни на пальне можуть зрости, однак не перевищать психологічну позначку у 100 гривень за літр. За його прогнозом, максимальна вартість становитиме близько 93–94 гривень за літр.

Реакція держави на вартість пального

Антимонопольний комітет України продовжує перевіряти ситуацію з цінами на пальне. Наразі держава не виявила доказів змови між учасниками ринку й пов'язує подорожчання із загостренням протистояння між Іраном, США та Ізраїлем.

Раніше уряд також доручив "Укрнафті" реалізовувати пальне з мінімальною торговельною націнкою, щоб споживачі могли купувати його за більш справедливою ціною.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про вересневу акцію одного із банків для бізнес-клієнтів. Під час заправки від 25 літрів на АЗК WOG вони можуть отримати знижку 8 грн на літрі бензину або дизеля та 4 грн на літрі газу.

Також Новини.LIVE писав про вплив тиску в автомобільних шинах на споживання пального. Зниження показника на 15% збільшує витрати приблизно на 1,2% через підвищений опір.