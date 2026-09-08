Цены на топливо в Украине 8 сентября: стоимость бензина и дизеля

Одна из АЗС Одесской области. Фото: Новини.LIVE

После резкого роста цен на топливо, вызванного обострением ситуации на Ближнем Востоке, стоимость бензина и дизельного топлива в Украине постепенно стабилизируется. Несмотря на это, цены остаются высокими, но в ближайшее время не поднимутся выше 100 грн за литр.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "24 канал" и данные Консалтинговой группы "А-95".

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Цены на топливо в Украине

По состоянию на 8 сентября средняя стоимость топлива в Украине составляет:

бензин А-95 премиум — 85,99 грн/л;

бензин А-95 — 82,22 грн/л;

бензин А-92 — 78,64 грн/л;

дизельное топливо — 92,63 грн/л;

автогаз — 43,41 грн/л.

Сколько стоит топливо в регионах

В Киевской области средняя цена бензина А-95 премиум составляет 85,95 грн за литр, А-95 — 82,16 грн, А-92 — 77,27 грн, а дизельного топлива — 92,86 грн.

Во Львовской области литр бензина А-95 премиум — самый дорогой и стоит 86,40 грн, А-95 — 82,50 грн, А-92 — 78,90 грн, дизельного топлива — 92,95 грн.

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В Харьковской области бензин А-95 премиум продают в среднем по 86,34 грн за литр, А-95 — по 81,93 грн, А-92 — по 78,46 грн, дизельное топливо — по 92,90 грн.

В Одесской области средняя цена бензина А-95 премиум составляет 85,77 грн за литр, А-95 — 82,72 грн, А-92 — 78,90 грн, дизельного топлива — 92,82 грн.

В Днепропетровской области бензин А-95 премиум стоит 85,40 грн за литр, А-95 — 82,07 грн, А-92 — 80,45 грн, дизельное топливо — 92,50 грн.

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявил, что в ближайшее время цены на топливо могут вырасти, однако не превысят психологическую отметку в 100 гривен за литр. По его прогнозу, максимальная стоимость составит около 93–94 гривен за литр.

Реакция государства на стоимость топлива

Антимонопольный комитет Украины продолжает отслеживать ситуацию с ценами на топливо. На данный момент государство не обнаружило доказательств сговора между участниками рынка и связывает подорожание с обострением противостояния между Ираном, США и Израилем.

Ранее правительство также поручило "Укрнафте" реализовывать топливо с минимальной торговой наценкой, чтобы потребители могли покупать его по более справедливой цене.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о сентябрьской акции одного из банков для бизнес-клиентов. При заправке от 25 литров на АЗК WOG они могут получить скидку 8 грн на литр бензина или дизеля и 4 грн на литр газа.

Также Новини.LIVE писал о влиянии давления в автомобильных шинах на расход топлива. Снижение показателя на 15% увеличивает расход примерно на 1,2% из-за повышенного сопротивления.