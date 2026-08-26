Куюн: Ціни на пальне найближчими тижнями залишаться стабільними

Українські АЗС. Фото: zprz.city

Ціни на пальне в Україні найближчими тижнями, ймовірно, залишатимуться приблизно на нинішньому рівні. Підстав для істотного здешевлення чи подорожчання наразі немає. Водночас ситуація може змінитися через коливання світових цін, які безпосередньо впливають на вартість закупівлі пального.

Про це в ефірі День.LIVE ексклюзивно розповів аналітик консалтингової групи "А-95" Артем Куюн.

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Якими будуть ціни на пальне

За словами експерта, якщо не відбудеться суттєвих змін зовнішніх факторів, на які Україна не може впливати, нинішня ситуація на ринку пального збережеться.

"Немає якихось зазорів для подальшого серйозного падіння цін з одного боку. З іншого боку, і немає причин для зростання", — зазначив Куюн.

Він прогнозує, що найближчими тижнями ціни на АЗС залишатимуться приблизно на поточному рівні.

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Що може вплинути на вартість пального

Водночас ситуація залежатиме від цін на світових біржах. За словами Куюна, протягом останнього тижня закупівельна вартість пального зросла приблизно на 15%.

Однак це підвищення не повністю відображається у кінцевій ціні для водіїв. За оцінкою аналітика, у вартості пального на АЗС воно наразі становить близько 5%.

"Але все залежить суто від зовнішніх факторів", — наголосив Куюн.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що атака безпілотників зупинила роботу найбільшого в Росії заводу зрідженого нафтового газу. Йдеться про "Сибур Запсибнафтохім" у Тобольську, який забезпечував близько 40% загальноросійського виробництва зрідженого нафтового газу.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на окремих українських АЗС можуть виникати перебої з бензином і дизелем. Експерти пов’язували ситуацію із сезонним зростанням попиту з боку аграріїв, проблемами з доставкою пального Дунаєм та скороченням європейського експорту.