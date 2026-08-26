Куюн: Цены на топливо в ближайшие недели останутся стабильными

Украинские АЗС. Фото: zprz.city

Цены на топливо в Украине в ближайшие недели, вероятно, останутся примерно на нынешнем уровне. Оснований для существенного удешевления или подорожания пока нет. В то же время ситуация может измениться из-за колебаний мировых цен, которые напрямую влияют на стоимость закупки топлива.

Об этом в эфире День.LIVE эксклюзивно рассказал аналитик консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн.

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Какими будут цены на топливо

По словам эксперта, если не произойдет существенных изменений внешних факторов, на которые Украина не может повлиять, нынешняя ситуация на рынке топлива сохранится.

"С одной стороны, нет никаких предпосылок для дальнейшего серьезного падения цен. С другой стороны, нет и причин для роста", — отметил Куюн.

Он прогнозирует, что в ближайшие недели цены на АЗС будут оставаться примерно на текущем уровне.

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Что может повлиять на стоимость топлива

В то же время ситуация будет зависеть от цен на мировых биржах. По словам Куюна, за последнюю неделю закупочная стоимость топлива выросла примерно на 15%.

Однако это повышение не полностью отражается в конечной цене для водителей. По оценке аналитика, в стоимости топлива на АЗС оно пока составляет около 5%.

"Но все зависит исключительно от внешних факторов", — подчеркнул Куюн.

Новини.LIVE ранее сообщали, что атака беспилотников приостановила работу крупнейшего в России завода по производству сжиженного нефтяного газа. Речь идет о "Сибур Запсибнефтехим" в Тобольске, который обеспечивал около 40 % общероссийского производства сжиженного нефтяного газа.

Также Новини.LIVE сообщали, что на отдельных украинских АЗС могут возникать перебои с бензином и дизельным топливом. Эксперты связывали эту ситуацию с сезонным ростом спроса со стороны аграриев, проблемами с доставкой топлива по Дунаю и сокращением европейского экспорта.