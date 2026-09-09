Топливо по 100 грн: эксперт дал прогноз цен на дизель и бензин

АЗС. Фото: Новини.LIVE

Эксперт по топливу Дмитрий Леушкин прогнозирует, что цена дизельного топлива в Украине может вырасти до 100 гривен за литр, тогда как цена бензина может остановиться на уровне около 90 гривен. В то же время более резкого подорожания и дефицита нефтепродуктов в ближайшее время не ожидается.

Об этом он заявил в эфире День.LIVE.

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Какими могут быть цены на топливо

Эксперт по топливу сообщил корреспондентам Новини.LIVE в прямом эфире, что нынешняя ситуация на рынке не свидетельствует о том, что дизельное топливо в ближайшее время подорожает до 105–110 гривен за литр.

"110 пока не предвидится. Пока выдыхаемся. 110, 105 пока не предвидится", — отметил Дмитрий Леушкин.

В то же время он предполагает, что стоимость дизельного топлива может приблизиться к отметке 100 гривен за литр. Бензин, по его прогнозу, может остановиться на уровне 90 гривен за литр.

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Леушкин отметил, что у государства есть инструменты, которые потенциально могут помочь сдержать дальнейший рост цен на топливо. В частности, одним из таких механизмов является пересмотр налоговой нагрузки на рынок топлива. Решение по этому вопросу может повлиять на конечную стоимость нефтепродуктов для потребителей.

Будет ли дефицит топлива

Отдельно эксперт подчеркнул, что дефицита нефтепродуктов в Украине не ожидается. Европейские импортеры уже заключают контракты на дополнительные объемы топлива с поставщиками из стран Северной и Южной Америки.

Кроме того, приближение зимнего периода традиционно сопровождается снижением спроса на топливо. Это, по оценке специалиста, также должно способствовать стабильности поставок на украинском рынке.

Новини.LIVE сообщали, что после стремительного подорожания топлива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке цены на бензин и дизель в Украине постепенно стабилизируются. Стоимость топлива по-прежнему остается высокой, однако в ближайшее время, по прогнозам, не превысит отметку в 100 грн за литр.

Мы писали, что тем временем в Днепропетровской области усиливают меры безопасности на автозаправочных станциях из-за риска российских обстрелов. На территории АЗС обустраивают мобильные укрытия, устанавливают габионы и защитные конструкции. При этом регион полностью обеспечен топливом, поэтому дефицита на данный момент нет.