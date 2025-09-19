Видео
Главная Новости дня Три года с пулей в сердце — врачи спасли защитника "Азовстали"

Три года с пулей в сердце — врачи спасли защитника "Азовстали"

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 16:44
Защитник Азовстали провел три года в плену с пулей в сердце — врачи провели операцию
Борис Тодуров. Фото: кадр из видео

Украинский защитник провел три года в российском плену с пулей в сердце. Врачам Института сердца удалось провести сложнейшую операцию и спасти жизнь воина.

Об этом рассказал в Facebook директор учреждения кардиохирург Борис Тодуров.

Читайте также:

Врачи провели сложную операцию защитнику

Воин получил тяжелое ранение во время обороны "Азовстали" в Мариуполе. Пуля чудом не повредила жизненно важных структур и осталась в сердце. Так, защитник провел три года в плену РФ и только два месяца назад смог вернуться домой.

В Киеве кардиохирурги Института сердца провели уникальную операцию, которая подарила военному шанс на долгую жизнь.

"К счастью, пуля ничего не повредила. Сейчас мы ее удалили. Повезло парню. Думаю, что проживет долгую и счастливую жизнь", — сказал Тодуров.

Напомним, мы писали о том, что российские оккупанты систематически наносят удары по украинским медикам, а на ВОТ используют систему здравоохранения для контроля населения.

А также стало известно, что в Украину вернули 1 000 тел павших защитников.

операция Азовсталь врачи кардиолог военнослужащие
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
