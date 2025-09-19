Відео
Три роки з кулею у серці — лікарі врятували захисника "Азовсталі"

Три роки з кулею у серці — лікарі врятували захисника "Азовсталі"

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 16:44
Захисник Азовсталі провів три роки у полоні з кулею в серці — лікарі провели операцію
Борис Тодуров. Фото: кадр із відео

Український захисник провів три роки у російському полоні із кулею в серці. Лікарям Інституту серця вдалося провести надскладну операцію та врятувати життя воїна.

Про це розповів у Facebook директор установи кардіохірург Борис Тодуров.

Читайте також:

Лікарі провели складну операцію захиснику

Воїн отримав тяжке поранення під час оброни "Азовсталі" у Маріуполі. Куля дивом не пошкодила життєво важливих структур і залишилася в серці. Так, захисник провів три роки у полоні РФ і лише два місяці тому зміг повернутися додому.

У Києві кардіохірурги Інституту серця провели унікальну операцію, яка подарувала військовому шанс на довге життя.

"На щастя, куля нічого не пошкодила. Зараз ми її видалили. Пощастило хлопцю. Думаю, що проживе довге та щасливе життя", — сказав Тодуров.

Нагадаємо, ми писали про те, що російські окупанти систематично завдають ударів по українським медикам, а на ТОТ використовують систему охорони здоров'я для контроль населення.

А також стало відомо, що до України повернули 1 000 тіл полеглих захисників.

операція Азовсталь лікарі кардіолог військовослужбовці
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
