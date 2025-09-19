Захисник Азовсталі провів три роки у полоні з кулею в серці — лікарі провели операцію

Борис Тодуров. Фото: кадр із відео

Український захисник провів три роки у російському полоні із кулею в серці. Лікарям Інституту серця вдалося провести надскладну операцію та врятувати життя воїна.

Про це розповів у Facebook директор установи кардіохірург Борис Тодуров.

Лікарі провели складну операцію захиснику

Воїн отримав тяжке поранення під час оброни "Азовсталі" у Маріуполі. Куля дивом не пошкодила життєво важливих структур і залишилася в серці. Так, захисник провів три роки у полоні РФ і лише два місяці тому зміг повернутися додому.

У Києві кардіохірурги Інституту серця провели унікальну операцію, яка подарувала військовому шанс на довге життя.

"На щастя, куля нічого не пошкодила. Зараз ми її видалили. Пощастило хлопцю. Думаю, що проживе довге та щасливе життя", — сказав Тодуров.

