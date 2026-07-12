В Минобороны назвали причину несвоевременных воздушных тревог

Сергей "Флеш" Бескрестнов. Фото: Сергей Флеш/Facebook

Система оповещения получает данные от партнеров Украины. В связи с особенностями ее работы время запуска российских ракет и сигнала воздушной тревоги может быть разным. В дальнейшем эту проблему планируют решить.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов, передает Новини.LIVE.

Почему система оповещения работает со сбоями

По словам представителя оборонного ведомства, подобные сбои уже были ранее. Вряд ли это связано с какой-то секретной тактикой РФ.

"Думаю, что в дальнейшем все будет в порядке, система будет работать более идеально, и мы будем получать сигналы воздушной тревоги, когда это необходимо", — подытожил "Флеш".

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестного сообщал, что Украина способна наладить производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на Сергея Бескрестного писал, что часть "Шахедов" РФ может оснащать средствами радиоэлектронной борьбы. Таким образом враг пытается подавить дроны-перехватчики. Кроме того, эти БпЛА создают помехи для работы радаров.