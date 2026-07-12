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Головна Новини дня Тривога із затримкою: у Міноборони назвали причину

Тривога із затримкою: у Міноборони назвали причину

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2026 02:24
У Міноборони назвали причину невчасних повітряних тривог
Сергій "Флеш" Бескрестнов. Фото: Сергій Флеш/Facebook

Система оповіщення отримує дані від партнерів України. Через особливості її роботи час запуску російських ракет і сигналу повітряної тривоги можуть різнитися. Надалі проблему планують вирішити.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов, передає Новини.LIVE.

Чому система оповіщення працює зі збоями

За словами представника оборонного відомства, подібні збої вже були раніше. Навряд чи, це пов'язано з якоюсь таємною тактикою РФ.

"Думаю, що все далі буде гаразд і система працюватиме більш ідеально, і ми отримуватимемо сигнали повітряної тривоги, коли це треба", — підсумував "Флеш".

Раніше Новини.LIVE з посиланням на радника міністра оборони України Сергія "Флеша" Бескрестного повідомляв, що Україна здатна налагодити виробництво ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

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Також Новини.LIVE з посиланням на Сергія Бескрестного писав, що частину "Шахедів" РФ може оснащувати засобами радіоелектронної боротьби. У такий спосіб ворог намагається придушити дрони-перехоплювачі. Крім того, ці БпЛА створюють перешкоди для роботи радарів.

збій повітряна тривога сирена
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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