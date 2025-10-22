Война в Украине — Трамп предложил Зеленскому начать переговоры

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому оставить Силы обороны на тех позициях, где они есть сейчас, и начать переговоры. Однако неизвестно, согласится ли на это российский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время визита в Норвегию 22 октября.

Что предлагает Трамп Зеленскому

"Трамп предложил остаться, где есть (на поле боя), и начать переговоры. Это неплохой компромисс, но я сказал президенту: не уверен, что Путин поддержит", — рассказал Зеленский.

По его словам, президент США предложил это во время их разговора в Вашингтоне. Украинский лидер поделился, что они говорили более двух часов на разные темы с различными деталями.

"Мы имели более двух часов разговора на разные темы со многими деталями. Да, думаю, знаете, самые важные детали, о чем мы говорили, как защититься, как иметь единство и гарантии безопасности от США, что важно, и гарантии безопасности для будущего Украины. И как теперь перейти к политическим решениям, то есть мирным переговорам, дипломатическому пути, как остановить Путина?" — отметил украинский президент.

Зеленский также отметил, что предложение Трампа остановиться на поле боя на тех линиях, где находится каждая из армий, неплохое. Однако он сразу предупредил своего американского коллегу, что Путину это не понравится.

Напомним, ранее The Wall Street Journal писал, что Трамп хочет быстро закончить войну и его не интересует судьба Донбасса. Он дал понять, что не обязан к какому-либо конкретному территориальному результату.

В то же время в Кремле категорически отвергли переговоры и мир. Лавров считает, что прекращение огня сейчас означало бы "забыть о причинах", по которым была начата война.