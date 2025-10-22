Війна в Україні — Трамп запропонував Зеленському почати переговори

Термінова новина

Президент США Дональд Трамп запропонував президенту України Володимиру Зеленському залишитись Силам оборони на тих позиціях, де вони є зараз, і почати переговори. Однак невідомо, чи погодиться на це російський диктатор Володимир Путін.

Про це повідомив Володимир Зеленський під час візиту до Норвегії 22 жовтня.

