Війна в Україні — Трамп запропонував Зеленському почати переговори

Трамп запропонував Зеленському почати переговори — яка умова
Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 13:58
Оновлено: 14:02
Термінова новина
Президент США Дональд Трамп запропонував президенту України Володимиру Зеленському залишитись Силам оборони на тих позиціях, де вони є зараз, і почати переговори. Однак невідомо, чи погодиться на це російський диктатор Володимир Путін.
Про це повідомив Володимир Зеленський під час візиту до Норвегії 22 жовтня.
Реклама
Читайте також:
Доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама