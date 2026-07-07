Трамп заявил о желании Зеленского и Путина заключить мирное соглашение

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Президент США Дональд Трамп заявил, что видит возможность достижения мирного соглашения между Украиной и Россией. По его словам, и украинский лидер Владимир Зеленский, и российский диктатор Владимир Путин якобы заинтересованы в заключении договоренностей. В то же время американский лидер выразил надежду, что сдвиг в этом вопросе может произойти уже в ближайшее время.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Дональда Трампа.

Трамп о возможном соглашении между Зеленским и Путиным

Американский лидер Дональд Трамп высказал мнение, что Украина и Россия могут приблизиться к заключению мирного соглашения. Такое заявление он сделал во время встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Американский лидер рассказал, что недавно провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. После этого он также пообщался с Президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Трампа, эти контакты дают ему основания надеяться на возможный прогресс в вопросе прекращения войны.

Во время выступления президент США заявил, что, по его убеждению, обе стороны стремятся достичь договоренностей. В то же время он признал, что этот процесс уже длится значительно дольше, чем ожидалось, однако выразил надежду на положительное развитие событий.

"Думаю, они оба хотят заключить соглашение. Жаль, что это заняло так много времени, но, полагаю, что-то из этого получится… Надеюсь, скоро", — сказал Трамп.

Новини.LIVE сообщали, что 4 июля 2026 года диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с Президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого они обсудили войну в Украине и двусторонние отношения. По информации Кремля, стороны высказались за поиск мирного урегулирования, а также договорились поддерживать контакт и провести новый разговор в ближайшее время.

В частности, 4 июля Владимир Зеленский также провел беседу с Дональдом Трампом, в ходе которой они обсудили ситуацию на фронте и дипломатические усилия по прекращению войны. Зеленский подчеркнул, что решимость США имеет ключевое значение для достижения мира. Кроме того, стороны договорились продолжить личное общение во время саммита НАТО в Анкаре.

Новини.LIVE также писали, что в Белом доме не исключают встречи Президента США Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО 8 июля. По информации СМИ, переговоры могут состояться в кулуарах саммита. Ожидается, что стороны могут обсудить дальнейшую поддержку Украины, военную помощь и перспективы завершения войны.