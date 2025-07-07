Трамп раскритиковал идею Маска создать третью партию в США

Американский миллиардер Илон Маск и президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп раскритиковал намерение Илона Маска создать третью политическую силу в стране, назвав такую инициативу "смешной". По словам Трампа, американская политическая система изначально строилась как двухпартийная, и попытки создать альтернативную силу лишь создают хаос.

Об этом Дональд Трамп сказал журналистам CNN.

Реклама

Читайте также:

Трамп высмеял планы Илона Маска создать третью партию

"Я считаю, что создание третьей партии — это смешно. Мы имеем большой успех с Республиканской партией. Демократы сбились с пути, но у нас всегда была двухпартийная система, и, по моему мнению, создание третьей партии только добавляет путаницы", — сказал Дональд Трамп.

Трамп добавил, что третья партия, по его мнению, лишь запутывает политический процесс и в истории США никогда не демонстрировала реальной эффективности:

"Система, похоже, на самом деле была разработана для двух партий. Третьи партии никогда не работали, поэтому пусть развлекается, но, по моему мнению, это смешно", — добавил президент США.

Напомним, американский миллиардер Илон Маск провел опрос среди пользователей соцсети X и заявил, что хочет создать третью партию. В дополнение он раскритиковал политический курс Дональда Трампа и заявил, что в стране процветает расточительство.

Вероятно, реакция Илона Маска вызвана новым "красивым законом", который подписал Дональд Трамп. Речь идет об изменениях в налоговой системе, увеличении расходов на оборонную сферу США и другие проекты, а также отмене ряда льгот для различных слоев граждан.

Добавим, что отношения между Илоном Маском и Дональдом Трампом стремительно ухудшаются. Недавно президент США даже заявил, что рассмотрит возможность депортации американского миллиардера.