Через закон Трампа мільйони американців можуть залишитись без медстрахування і з боргом у 25 тисяч доларів

Президент США Дональд Трамп. Фото: Білий дім

У США президенту Дональду Трампу нарешті вдалось протягнути через Конгрес прийняття його "Великого красивого закону", який допоможе зробити економіку Америки "знову великою". Проте, якщо уважно подивитись на 1000 сторінок цього "талмуду", стає зрозумілим, що закон несе в собі загрозу величезних боргів та зубожіння для пересічних громадян.

З тонкощами та підводними каменями "Великого красивого закону" Трампа розібралась журналістка видання Фокус.

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Дональд Трамп з підписаним "Великим красивим законом". Фото: Reuters

Далеко не всі у Конгресі США в захваті від ідеї Трампа. На сьогодні той самий улюблений штамп пропагандистів РФ про "держборг США" складає 36 трильйонів доларів. Економісти вже підрахували, що через новий закон він збільшиться ще на 3,3 трильйона через те, що тимчасові податкові пільги тепер стануть постійними.

"Якщо уявити ці 3,3 трильйона в руках однієї людини, то навіть якщо вона буде витрачати по 1 мільйону щодня, знадобиться 9 тисяч років, щоб витрати цю суму остаточно", — кажуть у бюджетному управлінні Конгресу.

Там також наголошують, що через зростання держборгу тепер на кожного громадянина країни навісили борг у 25 тисяч доларів.

Конгрес не хотів приймати цей закон, але Трамп та його юристи знайшли лазівку, яка дозволила проголосувати його не мінімум 60 голосів зі 100 сенаторів, а "формальною більшістю". Тобто закон просто протягнули з перевагою у пару голосів конгресменів.

Бідні біднішають — багаті багатішають

Отже, Трамп закріпив на постійній основі тимчасові пільги та дозволив не платити податки з чайових. Також він значно збільшив витрати на фантастичні оборонні проєкти та позбавив пільг бідних, студентів та інших нужденних.

Як саме цей закон змінить життя у США:

збільшення податкових пільг для багатих — 60% податкових пільг дістануться 20% найбагатших домогосподарств.

— 60% податкових пільг дістануться 20% найбагатших домогосподарств. закон суттєво змінює правила програми Medicaid , обмежуючи доступ до медичного страхування для бідних сімей. Тим, у кого є діти, старші за 14 років, доведеться працювати 80 годин на місяць, щоб продовжувати мати право на пільги Medicaid. Робота може бути й волонтерською.

, обмежуючи доступ до медичного страхування для бідних сімей. Тим, у кого є діти, старші за 14 років, доведеться працювати 80 годин на місяць, щоб продовжувати мати право на пільги Medicaid. Робота може бути й волонтерською. скорочується фінансування продовольчих талонів SNAP . Майже 40 мільйонів американців отримують продовольчу допомогу у вигляді так званих продовольчих талонів;

. Майже 40 мільйонів американців отримують продовольчу допомогу у вигляді так званих продовольчих талонів; скорочення субсидій на студентські кредити . Тепер виплати за кредитами більше не можуть бути тимчасово припинені, якщо випускники стають безробітними або відчувають фінансові труднощі.;

. Тепер виплати за кредитами більше не можуть бути тимчасово припинені, якщо випускники стають безробітними або відчувають фінансові труднощі.; скасовуються субсидії на сонячну та вітрову енергетику, електромобілі;

на сонячну та вітрову енергетику, електромобілі; найбільше збільшення видатків передбачено на оборону і внутрішню безпеку, включаючи створення системи протиракетної оборони "Золотий купол".

Раніше повідомлялось, що через ініціативи Трампа долар США показав найгірший старт року за пів століття. За перші шість місяців 2025-го долар знецінився на понад 10% — такого падіння не фіксували з 1973 року.

Також раніше Трамп висловив ідею провести бійцівський UFC-турнір на території Білого дому в рамках заходів до 250-річчя незалежності США, запланованого на 2026 рік.