Из-за закона Трампа миллионы американцев могут остаться без медстраховки и с долгом в 25 тысяч долларов

Трамп разоряет США — каждый теперь будет должен 25 тысяч долларов
В США президенту Дональду Трампу наконец-то удалось протащить через Конгресс принятие его "Большого красивого закона", который поможет сделать экономику Америки "снова великой". Однако, если внимательно посмотреть на 1000 страниц этого "талмуда", становится понятным, что закон несёт в себе угрозу огромных долгов и обнищания для рядовых граждан.
С тонкостями и подводными камнями "Большого красивого закона" Трампа разобралась журналистка издания Фокус.
"А вы госдолг США видели?", — пропаганда РФ
Далеко не все в Конгрессе США в восторге от идеи Трампа. На сегодня тот самый любимый штамп пропагандистов РФ о "госдолге США" составляет 36 триллионов долларов. Экономисты уже подсчитали, что из-за нового закона он увеличится еще на 3,3 триллиона из-за того, что временные налоговые льготы теперь станут постоянными.
"Если представить эти 3,3 триллиона в руках одного человека, то даже если он будет тратить по 1 миллиону ежедневно, понадобится 9 тысяч лет, чтобы потратить эту сумму окончательно", — говорят в бюджетном управлении Конгресса.
Там также отмечают, что из-за роста госдолга теперь на каждого гражданина страны навесили долг в 25 тысяч долларов.
Конгресс не хотел принимать этот закон, но Трамп и его юристы нашли лазейку, которая позволила проголосовать его не минимум 60 голосов из 100 сенаторов, а "формальным большинством". То есть закон просто протянули с перевесом в пару голосов конгрессменов.
Бедные беднеют — богатые богатеют
Итак, Трамп закрепил на постоянной основе временные льготы и позволил не платить налоги с чаевых. Также он значительно увеличил расходы на фантастические оборонные проекты и лишил льгот бедных, студентов и других нуждающихся.
Как именно этот закон изменит жизнь в США:
- увеличение налоговых льгот для богатых - 60% налоговых льгот достанутся 20% самых богатых домохозяйств.
- закон существенно меняет правила программы Medicaid, ограничивая доступ к медицинскому страхованию для бедных семей. Тем, у кого есть дети старше 14 лет, придется работать 80 часов в месяц, чтобы продолжать иметь право на льготы Medicaid. Работа может быть и волонтерской.
- сокращается финансирование продовольственных талонов SNAP. Почти 40 миллионов американцев получают продовольственную помощь в виде так называемых продовольственных талонов;
- сокращение субсидий на студенческие кредиты. Теперь выплаты по кредитам больше не могут быть приостановлены, если выпускники становятся безработными или испытывают финансовые трудности;
- отменяются субсидии на солнечную и ветровую энергетику, электромобили;
- наибольшее увеличение расходов предусмотрено на оборону и внутреннюю безопасность, включая создание системы противоракетной обороны "Золотой купол".
Ранее сообщалось, что из-за инициативы Трампа доллар США показал худший старт года за полвека. За первые шесть месяцев 2025-го доллар обесценился более чем на 10% - такого падения не фиксировали с 1973 года.
Также ранее Трамп высказал идею провести бойцовский UFC-турнир на территории Белого дома в рамках мероприятий к 250-летию независимости США, запланированного на 2026 год.
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