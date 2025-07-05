Из-за закона Трампа миллионы американцев могут остаться без медстраховки и с долгом в 25 тысяч долларов

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reute

В США президенту Дональду Трампу наконец-то удалось протащить через Конгресс принятие его "Большого красивого закона", который поможет сделать экономику Америки "снова великой". Однако, если внимательно посмотреть на 1000 страниц этого "талмуда", становится понятным, что закон несёт в себе угрозу огромных долгов и обнищания для рядовых граждан.

С тонкостями и подводными камнями "Большого красивого закона" Трампа разобралась журналистка издания Фокус.

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"А вы госдолг США видели?", — пропаганда РФ

Дональд Трамп с подписанным "Большим красивым законом". Фото: Reuters

Далеко не все в Конгрессе США в восторге от идеи Трампа. На сегодня тот самый любимый штамп пропагандистов РФ о "госдолге США" составляет 36 триллионов долларов. Экономисты уже подсчитали, что из-за нового закона он увеличится еще на 3,3 триллиона из-за того, что временные налоговые льготы теперь станут постоянными.

"Если представить эти 3,3 триллиона в руках одного человека, то даже если он будет тратить по 1 миллиону ежедневно, понадобится 9 тысяч лет, чтобы потратить эту сумму окончательно", — говорят в бюджетном управлении Конгресса.

Там также отмечают, что из-за роста госдолга теперь на каждого гражданина страны навесили долг в 25 тысяч долларов.

Конгресс не хотел принимать этот закон, но Трамп и его юристы нашли лазейку, которая позволила проголосовать его не минимум 60 голосов из 100 сенаторов, а "формальным большинством". То есть закон просто протянули с перевесом в пару голосов конгрессменов.

Бедные беднеют — богатые богатеют

Итак, Трамп закрепил на постоянной основе временные льготы и позволил не платить налоги с чаевых. Также он значительно увеличил расходы на фантастические оборонные проекты и лишил льгот бедных, студентов и других нуждающихся.

Как именно этот закон изменит жизнь в США:

увеличение налоговых льгот для богатых - 60% налоговых льгот достанутся 20% самых богатых домохозяйств.

- 60% налоговых льгот достанутся 20% самых богатых домохозяйств. закон существенно меняет правила программы Medicaid , ограничивая доступ к медицинскому страхованию для бедных семей. Тем, у кого есть дети старше 14 лет, придется работать 80 часов в месяц, чтобы продолжать иметь право на льготы Medicaid. Работа может быть и волонтерской.

, ограничивая доступ к медицинскому страхованию для бедных семей. Тем, у кого есть дети старше 14 лет, придется работать 80 часов в месяц, чтобы продолжать иметь право на льготы Medicaid. Работа может быть и волонтерской. сокращается финансирование продовольственных талонов SNAP . Почти 40 миллионов американцев получают продовольственную помощь в виде так называемых продовольственных талонов;

. Почти 40 миллионов американцев получают продовольственную помощь в виде так называемых продовольственных талонов; сокращение субсидий на студенческие кредиты . Теперь выплаты по кредитам больше не могут быть приостановлены, если выпускники становятся безработными или испытывают финансовые трудности;

. Теперь выплаты по кредитам больше не могут быть приостановлены, если выпускники становятся безработными или испытывают финансовые трудности; отменяются субсидии на солнечную и ветровую энергетику, электромобили;

на солнечную и ветровую энергетику, электромобили; наибольшее увеличение расходов предусмотрено на оборону и внутреннюю безопасность, включая создание системы противоракетной обороны "Золотой купол".

Ранее сообщалось, что из-за инициативы Трампа доллар США показал худший старт года за полвека. За первые шесть месяцев 2025-го доллар обесценился более чем на 10% - такого падения не фиксировали с 1973 года.

Также ранее Трамп высказал идею провести бойцовский UFC-турнир на территории Белого дома в рамках мероприятий к 250-летию независимости США, запланированного на 2026 год.