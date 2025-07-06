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Головна Новини дня Маск таки вирішив створити свою партію — у США буде "третя сила"

Маск таки вирішив створити свою партію — у США буде "третя сила"

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 00:08
Ілон Маск йде у політику і для протистояння Трампу створив Американську партію
Ілон Маск та президент США Дональд Трамп. Фото: росЗМІ

Через день після того, як Ілон Маск запитав своїх підписників на X, чи слід створювати нову політичну партію в США, сьогодні він заявив, що "Американська партія сформована". За третю силу в американській політиці проголосували 65,4% опитаних підписників Маска у його соцмережі.

Про рішення створити свою партію Маск повідомив у X.

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Чому Маск вирішив створити свою політсилу

Маск таки вирішив створити свою партію — у США буде "третя сила" - фото 1
Повідомлення Ілона Маска. Фото: Скриншот

Як зазначив у своєму дописі скандальний мільярдер, він створить Американську партію, щоб повернути громадянам.

"Коли йдеться про банкрутство нашої країни марнотратством та хабарництвом, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії", — написав Маск.

Маск таки вирішив створити свою партію — у США буде "третя сила" - фото 2
Результати голосування підписників Ілона Маска. Фото: Скриншот

В агенції Reuters зазначають, що заява Маска пролунала після того, як президент Дональд Трамп підписав закон про зниження податків та витрат, якому рішуче протистояв мільярдер.

Втім, політологи кажуть, що Маск переслідує свої власні інтереси, адже в законі Трампа знімаються податкові знижки для електромобілів. Саме це і допекло голову Tesla.

Також експерти нагадують, що Маск витратив сотні мільйонів на переобрання Трампа та очолював Департамент ефективності уряду за часів адміністрації Трампа, спрямований на скорочення державних витрат, але з того часу вони посварилися через розбіжності щодо законопроєкту.

Раніше повідомлялось, що Дональду Трампу нарешті вдалося домогтися у Конгресі прийняття його "Великого красивого закону". Це може призвести то збільшення держборгу США до 39 трильйонів доларів

Також Трамп заявив, що розгляне питання депортації Ілона Маска. За його словами, мільярдер може втратити набагато більше, ніж мандат на електромобілі.

 

США Ілон Маск Дональд Трамп партії політики
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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