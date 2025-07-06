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Главная Новости дня Маск таки решил создать свою партию — в США будет "третья сила"

Маск таки решил создать свою партию — в США будет "третья сила"

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 00:08
Илон Маск идет в политику и для противостояния Трампу создал Американскую партию
Илон Маск и президент США Дональд Трамп. Фото: росСМИ

Через день после того, как Илон Маск спросил своих подписчиков на X, следует ли создавать новую политическую партию в США, сегодня он заявил, что "Американская партия сформирована". За третью силу в американской политике проголосовали 65,4% опрошенных подписчиков Маска в его соцсети.

О решении создать свою партию Маск сообщил в X.

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Почему Маск решил создать свою политсилу

Маск таки решил создать свою партию — в США будет "третья сила" - фото 1
Сообщение Илона Маска. Фото: Скриншот

Как отметил в своей заметке скандальный миллиардер, он создаст Американскую партию, чтобы вернуть гражданам.

"Когда речь идет о банкротстве нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии", — написал Маск.

Маск таки решил создать свою партию — в США будет "третья сила" - фото 2
Результаты голосования подписчиков Илона Маска. Фото: Скриншот

В агентстве Reuters отмечают, что заявление Маска прозвучало после того, как президент Дональд Трамп подписал закон о снижении налогов и расходов, которому решительно противостоял миллиардер.

Впрочем, политологи говорят, что Маск преследует свои собственные интересы, ведь в законе Трампа снимаются налоговые скидки для электромобилей. Именно это и допекло главу Tesla.

Также эксперты напоминают, что Маск потратил сотни миллионов на переизбрание Трампа и возглавлял Департамент эффективности правительства во времена администрации Трампа, направленный на сокращение государственных расходов, но с тех пор они поссорились из-за разногласий по законопроекту.

Ранее сообщалось, что Дональду Трампу наконец удалось добиться в Конгрессе принятия его "Большого красивого закона". Это может привести то поднятие госдолга США до 39 триллионов долларов.

Также Трамп заявил, что рассмотрит вопрос депортации Илона Маска. По его словам, миллиардер может потерять гораздо больше, чем мандат на электромобили.

США Илон Маск Дональд Трамп партии политики
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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