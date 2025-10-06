Трамп поздравил Японию с первой женщиной на посту премьера

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп отреагировал на избрание женщины премьер-министром Японии. Он отметил, что это отличная новость.

Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social в понедельник, 6 октября.

Трамп об избрании женщины на должность премьера Японии

Президент США Дональд Трамп поздравил Японию с первой женщиной на посту премьер-министра. Заметим, что реакция Трампа появилась после двухдневного молчания.

Следовательно, главе Белого дома понадобилось два дня, чтобы отреагировать на новость о том, что впервые в истории японское правительство возглавит женщина.

"Япония только что избрала свою первую женщину премьер-министра, высокоуважаемого человека, отличающегося большой мудростью и силой. Это отличная новость для невероятного народа Японии. Поздравляем всех!", — написал Трамп.

Напомним, что 4 октября Санаэ Такаичи была избрана председателем правящей Либерально-демократической партии, и теперь она станет следующим премьером.

Скриншот сообщения Трампа/Truth Social

Ранее мы рассказывали, что известно о Санаэ Такаичи — первой женщине премьер-министре Японии.

Также мы сообщали, что Япония намерена усилить санкционное давление на Россию.