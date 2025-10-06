Трамп поздравил Японию с первой женщиной на посту премьера

Трамп отреагировал на избрание женщины премьером Японии
Президент США Дональд Трамп отреагировал на избрание женщины премьер-министром Японии. Он отметил, что это отличная новость.
Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social в понедельник, 6 октября.
Трамп об избрании женщины на должность премьера Японии
Президент США Дональд Трамп поздравил Японию с первой женщиной на посту премьер-министра. Заметим, что реакция Трампа появилась после двухдневного молчания.
Следовательно, главе Белого дома понадобилось два дня, чтобы отреагировать на новость о том, что впервые в истории японское правительство возглавит женщина.
"Япония только что избрала свою первую женщину премьер-министра, высокоуважаемого человека, отличающегося большой мудростью и силой. Это отличная новость для невероятного народа Японии. Поздравляем всех!", — написал Трамп.
Напомним, что 4 октября Санаэ Такаичи была избрана председателем правящей Либерально-демократической партии, и теперь она станет следующим премьером.
Ранее мы рассказывали, что известно о Санаэ Такаичи — первой женщине премьер-министре Японии.
Также мы сообщали, что Япония намерена усилить санкционное давление на Россию.
Читайте Новини.LIVE!