Головна Новини дня Трамп відреагував на обрання жінки прем’єркою Японії

Трамп відреагував на обрання жінки прем’єркою Японії

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 19:26
Трамп привітав Японію з першою жінкою на посаді прем’єра
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп відреагував на обрання жінки прем’єр-міністром Японії. Він зазначив, що це чудова новина.

Про це американський лідер написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social у понеділок, 6 жовтня.

Читайте також:

Трамп про обрання жінки на посаду прем'єра Японії

Президент США Дональд Трамп привітав Японію з першою жінкою на посаді прем’єр-міністра. Зауважимо, що реакція Трампа з'явилася після дводенного мовчання.

Відтак, очільнику Білого дому знадобилося два дні, щоб відреагувати на новину про те, що вперше в історії японський уряд очолить жінка.

"Японія щойно обрала свою першу жінку прем'єр-міністра, високоповажну людину, що відрізняється великою мудрістю та силою. Це чудова новина для неймовірного народу Японії. Вітаємо всіх!", — написав Трамп.

Нагадаємо, що 4 жовтня Санае Такаїчі була обрана головою правлячої Ліберально-демократичної партії, і тепер вона стане наступною прем’єркою.

Трамп про Японію
Скриншот повідомлення Трампа/Truth Social

Раніше ми розповідали, що відомо про Санае Такаїчі — першу жінку прем'єр-міністерку Японії.

Також ми повідомляли, що Японія має намір посилити санкційний тиск на Росію.

Дональд Трамп Японія політики посада міністр
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
