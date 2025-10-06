Трамп привітав Японію з першою жінкою на посаді прем’єра

Трамп відреагував на обрання жінки прем’єркою Японії
Президент США Дональд Трамп відреагував на обрання жінки прем’єр-міністром Японії. Він зазначив, що це чудова новина.
Про це американський лідер написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social у понеділок, 6 жовтня.
Трамп про обрання жінки на посаду прем'єра Японії
Президент США Дональд Трамп привітав Японію з першою жінкою на посаді прем’єр-міністра. Зауважимо, що реакція Трампа з'явилася після дводенного мовчання.
Відтак, очільнику Білого дому знадобилося два дні, щоб відреагувати на новину про те, що вперше в історії японський уряд очолить жінка.
"Японія щойно обрала свою першу жінку прем'єр-міністра, високоповажну людину, що відрізняється великою мудрістю та силою. Це чудова новина для неймовірного народу Японії. Вітаємо всіх!", — написав Трамп.
Нагадаємо, що 4 жовтня Санае Такаїчі була обрана головою правлячої Ліберально-демократичної партії, і тепер вона стане наступною прем’єркою.
Раніше ми розповідали, що відомо про Санае Такаїчі — першу жінку прем'єр-міністерку Японії.
Також ми повідомляли, що Японія має намір посилити санкційний тиск на Росію.
Читайте Новини.LIVE!