Присоединение к США — лидер Гренландии готов к встрече с Трампом

Трамп сомневается в легитимности Гренландии как автономии Дании
Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде выразил готовность встретиться с новоизбранным Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Стороны могут обсудить последнее заявление Трампа.
Об этом сообщает MAGA.
Готовность Эгеде встретиться с Трампом
"Почему маленькая Дания контролирует народ Гренландии?" — отметил Трамп, поставив под сомнение легитимность Гренландии как автономии в составе Дании.
В то же время лидер Гренландии выразил готовность к встрече с Трампом. Эгеде хочет обсудить возможное сотрудничество с Вашингтоном.
Напомним, 7 января Трамп высказался о необходимости заключения соглашения относительно присоединения Гренландии к США.
Впоследствии на это заявление отреагировал премьер-министр Гренландии Муте Эгеде. Он призвал к независимости, считая Данию колониальным государством. Кроме того, Эгеде отметил, что Гренландия не хочет быть в составе США.
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