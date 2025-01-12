Присоединение к США — лидер Гренландии готов к встрече с Трампом

Новоизбранный Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде выразил готовность встретиться с новоизбранным Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Стороны могут обсудить последнее заявление Трампа.

Об этом сообщает MAGA.

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Готовность Эгеде встретиться с Трампом

"Почему маленькая Дания контролирует народ Гренландии?" — отметил Трамп, поставив под сомнение легитимность Гренландии как автономии в составе Дании.

В то же время лидер Гренландии выразил готовность к встрече с Трампом. Эгеде хочет обсудить возможное сотрудничество с Вашингтоном.

Пост MAGA. Фото: скриншот

Пост MAGA. Фото: скриншот

Напомним, 7 января Трамп высказался о необходимости заключения соглашения относительно присоединения Гренландии к США.

Впоследствии на это заявление отреагировал премьер-министр Гренландии Муте Эгеде. Он призвал к независимости, считая Данию колониальным государством. Кроме того, Эгеде отметил, что Гренландия не хочет быть в составе США.