Трамп заявил, что есть хорошие шансы относительно того, чтобы закончить войну в Украине

Трамп оценил шансы относительно окончания войны в Украине
Дата публикации 20 августа 2025 02:28
Президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что "есть хорошие шансы" относительно окончания войны в Украине. Сейчас он ожидает встречи украинского лидера Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.
Об этом сообщает Telegram-канал Donald Trump на украинском языке.
