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Главная Новости дня Трамп обсудит с Зеленским мирный процесс между Украиной и Россией

Трамп обсудит с Зеленским мирный процесс между Украиной и Россией

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Дата публикации 27 июля 2026 23:27
Трамп проведет встречи с Зеленским и Нетаньягу в Белом доме — CNN
Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Президент США Дональд Трамп во вторник, 28 июля, проведет в Белом доме отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньягу. Ожидается, что главными темами переговоров станут война в Украине, ситуация на Ближнем Востоке и дипломатические усилия США.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома, передает Новини.LIVE.

О чем Трамп будет говорить с Зеленским

По словам чиновника, в ходе переговоров с Зеленским стороны обсудят ход мирного процесса между Украиной и Россией. Представитель администрации подчеркнул, что "сейчас самое время положить конец войне".

Отдельная встреча Трампа с Нетаньягу будет посвящена ситуации вокруг Ирана, переговорам между Израилем и Ливаном, а также дальнейшему расширению "Авраамских соглашений".

Накануне Трамп также прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что Россия якобы передает Ирану разведывательные данные об американских военных базах. Президент США выразил сомнение в этом утверждении.

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"Я не думаю, что они это делают, точно не на высоком уровне", — сказал Трамп журналистам.

По информации CNN, после переговоров и Зеленский, и Нетаньягу также планируют принять участие в церемонии прощания с покойным сенатором Линдси Грэмом, которая состоится в Вашингтоне.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможной передаче Россией Ирану спутниковых снимков американских военных объектов в Персидском заливе. На это заявление отреагировал президент США Дональд Трамп, который пообещал проверить информацию и сообщил, что планирует обсудить этот вопрос с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский прокомментировал взаимоотношения с американским лидером Дональдом Трампом. По словам главы государства, между ними сохраняются хорошие рабочие отношения, а для эффективной поддержки Украины ключевым остается сохранение единства между Соединенными Штатами и европейскими союзниками.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп мирные переговоры
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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