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Головна Новини дня Трамп обговорить із Зеленським мирний процес між Україною та Росією

Трамп обговорить із Зеленським мирний процес між Україною та Росією

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2026 23:27
Трамп проведе зустрічі із Зеленським та Нетаньягу у Білому домі — CNN
Доанльд Трамп. Фото: Білий дім

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 28 липня, проведе в Білому домі окремі зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Очікується, що головними темами переговорів стануть війна в Україні, ситуація на Близькому Сході та дипломатичні зусилля США.

Про це повідомляє CNN із посиланням на представника Білого дому, передає Новини.LIVE.

Про що Трамп говоритиме із Зеленським

За словами чиновника, під час переговорів із Зеленським сторони обговорять перебіг мирного процесу між Україною та Росією. Представник адміністрації наголосив, що "зараз саме час покласти край війні".

Окрема зустріч Трампа з Нетаньягу буде присвячена ситуації навколо Ірану, переговорам між Ізраїлем і Ліваном, а також подальшому розширенню Авраамських угод.

Напередодні Трамп також прокоментував заяву Володимира Зеленського про те, що Росія нібито передає Ірану розвідувальні дані щодо американських військових баз. Президент США висловив сумнів у цьому твердженні.

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"Я не думаю, що вони це роблять, точно не на високому рівні", — сказав Трамп журналістам.

За інформацією CNN, після переговорів і Зеленський, і Нетаньягу також планують взяти участь у церемонії прощання з покійним сенатором Ліндсі Гремом, яка відбудеться у Вашингтоні.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський заявив про можливу передачу Росією Ірану супутникових знімків американських військових об'єктів у Перській затоці. На цю заяву відреагував президент США Дональд Трамп, який пообіцяв перевірити інформацію та повідомив, що планує обговорити це питання з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський прокоментував взаємини з американським лідером Дональдом Трампом. За словами глави держави, між ними зберігаються хороші робочі відносини, а для ефективної підтримки України ключовим залишається збереження єдності між Сполученими Штатами та європейськими союзниками.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп мирні переговори
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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