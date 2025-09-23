Трамп ответил, сколько людей Россия убивает за неделю

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал, сколько людей Россия убивает в неделю. Об этом он сообщил во время встречи с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном во вторник, 23 сентября, в Нью-Йорке.

Трамп о количестве людей, которых убивает РФ за неделю

Во вторник, 23 сентября, во время встречи с лидером Франции Эмманюэлем Макроном Трамп назвал количество людей, которых Россия убивает за неделю.

По данным главы Белого дома, речь идет о 7 тысячах невинных людей в неделю.

"Россия убивает 7000 человек в неделю ни за что. Очень печальная ситуация", — сказал Трамп во время общения с Макроном.

