Главная Новости дня Трамп назвал количество людей, которых РФ убивает за неделю

Трамп назвал количество людей, которых РФ убивает за неделю

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 22:33
Трамп ответил, сколько людей Россия убивает за неделю
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал, сколько людей Россия убивает в неделю. Об этом он сообщил во время встречи с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном во вторник, 23 сентября, в Нью-Йорке.

Об этом информируют Новини.LIVE.

Читайте также:

Трамп о количестве людей, которых убивает РФ за неделю

Во вторник, 23 сентября, во время встречи с лидером Франции Эмманюэлем Макроном Трамп назвал количество людей, которых Россия убивает за неделю.

По данным главы Белого дома, речь идет о 7 тысячах невинных людей в неделю.

"Россия убивает 7000 человек в неделю ни за что. Очень печальная ситуация", — сказал Трамп во время общения с Макроном.

Ранее Трамп сообщил, в каком состоянии сейчас находится российская экономика.

Кроме того, лидер США сделал важное заявление относительно гарантий безопасности для Украины.

Владимир Зеленский убийство Дональд Трамп война в Украине Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
