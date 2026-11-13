Работник АЗС. Фото: Новини.LIVE

Большинство украинских АЗС в пятницу, 13 ноября, оставили цены на топливо без изменений. Только SOCAR снизила цены на все виды бензина и дизельного топлива на 1 грн/л, но при этом повысила стоимость автогаза на ту же сумму.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ПБК-Украина.

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Каковы цены на бензин, дизель и автогаз 13 ноября

По состоянию на пятницу, 13 ноября, цены на топливо в Украине остаются стабильными. Недавно OKKO, WOG, "Укрнафта" и UPG снизили стоимость и после этого не пересматривали цены. Однако некоторые изменения все же произошли — SOCAR снизила стоимость бензина и дизельного топлива на 1 грн/л, но при этом повысила цену на автогаз на 1 грн/л.

А-95 — 91,90 грн/л;

NANO 95 — 94,90 грн/л;

NANO 100 — 102 грн/л;

Дизель NANO — 106 грн/л;

NANO Extro — 109 грн/л.

Газ — 63,90 грн

Самые низкие цены на бензин А-95 предлагают "Укрнафта" и UPG — 86,90 грн/л. На этих АЗС также самая низкая цена на автогаз — 60,90 грн/л.

На заправках UPG можно найти самое дешёвое дизельное топливо — 101,90 грн/л.

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Цены на топливо 13 ноября

OKKO

Бензин Pulls 100: 100,90 грн

Бензин Pulls 95: 93,90 грн

Бензин А-95 Евро: 90,90 грн

Дизельное топливо Pulls: 108,90 грн

Дизельное топливо "Евро": 105,90 грн

Газ: 63,90 грн

WOG

Бензин 100: 100,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 93,90 грн

Бензин 95 Евро: 90,90 грн

Дизельное топливо Mustang: 108,90 грн

Дизельное топливо Евро-5: 105,90 грн

Газ: 63,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 102,00 грн (-1 грн)

Бензин NANO 95: 94,90 грн (-1 грн)

Бензин А-95: 91,90 грн (-1 грн)

Дизельное топливо NANO Extro: 109,00 грн (-1 грн)

Дизельное топливо NANO: 106,00 грн (-1 грн)

Газ: 63,90 грн (+1 грн)

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 89,90 грн

Бензин А-95: 86,90 грн

Бензин А-92: 84,90 грн

Дизельное топливо (Energy): 104,90 грн

Дизельное топливо: 102,90 грн

Газ: 60,90 грн

UPG

Бензин UPG 100: 97,90 грн

Бензин UPG 95: 89,90 грн

Бензин A-95: 86,90 грн

Дизельное топливо upgDIESEL: 104,90 грн

Дизельное топливо EURO DIESEL: 101,90 грн

Газ: 60,90 грн

Мы писали, что экономист Алексей Кущ отметил, что ситуация с топливом в мире остается крайне нестабильной. Эксперт утверждает, что эскалация боевых действий США с Ираном может существенно осложнить ситуацию с поставками энергоресурсов.

Новини.LIVE сообщали, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обвинял украинские удары по НПЗ РФ в росте цен на топливо. Недавно американский лидер изменил свою позицию и признал, что главная причина роста цен — война с Ираном.