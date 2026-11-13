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Главная Новости дня Топливо в Украине продолжает дешеветь: цены на АЗС

Топливо в Украине продолжает дешеветь: цены на АЗС

Ua ru
13 ноября 2026 13:38
Топливо в Украине продолжает дешеветь: цены на АЗС 13 ноября Новини.LIVE
Работник АЗС. Фото: Новини.LIVE

Большинство украинских АЗС в пятницу, 13 ноября, оставили цены на топливо без изменений. Только SOCAR снизила цены на все виды бензина и дизельного топлива на 1 грн/л, но при этом повысила стоимость автогаза на ту же сумму.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ПБК-Украина.

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Каковы цены на бензин, дизель и автогаз 13 ноября

По состоянию на пятницу, 13 ноября, цены на топливо в Украине остаются стабильными. Недавно OKKO, WOG, "Укрнафта" и UPG снизили стоимость и после этого не пересматривали цены. Однако некоторые изменения все же произошли — SOCAR снизила стоимость бензина и дизельного топлива на 1 грн/л, но при этом повысила цену на автогаз на 1 грн/л.

  • А-95 — 91,90 грн/л;
  • NANO 95 — 94,90 грн/л;
  • NANO 100 — 102 грн/л;
  • Дизель NANO — 106 грн/л;
  • NANO Extro — 109 грн/л.
  • Газ — 63,90 грн

Самые низкие цены на бензин А-95 предлагают "Укрнафта" и UPG — 86,90 грн/л. На этих АЗС также самая низкая цена на автогаз — 60,90 грн/л.

На заправках UPG можно найти самое дешёвое дизельное топливо — 101,90 грн/л.

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Цены на топливо 13 ноября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 100,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 93,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 90,90 грн
  • Дизельное топливо Pulls: 108,90 грн
  • Дизельное топливо "Евро": 105,90 грн
  • Газ: 63,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 100,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 93,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 90,90 грн
  • Дизельное топливо Mustang: 108,90 грн
  • Дизельное топливо Евро-5: 105,90 грн
  • Газ: 63,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 102,00 грн (-1 грн)
  • Бензин NANO 95: 94,90 грн (-1 грн)
  • Бензин А-95: 91,90 грн (-1 грн)
  • Дизельное топливо NANO Extro: 109,00 грн (-1 грн)
  • Дизельное топливо NANO: 106,00 грн (-1 грн)
  • Газ: 63,90 грн (+1 грн)

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 89,90 грн
  • Бензин А-95: 86,90 грн
  • Бензин А-92: 84,90 грн
  • Дизельное топливо (Energy): 104,90 грн
  • Дизельное топливо: 102,90 грн
  • Газ: 60,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 97,90 грн
  • Бензин UPG 95: 89,90 грн
  • Бензин A-95: 86,90 грн
  • Дизельное топливо upgDIESEL: 104,90 грн
  • Дизельное топливо EURO DIESEL: 101,90 грн
  • Газ: 60,90 грн

Мы писали, что экономист Алексей Кущ отметил, что ситуация с топливом в мире остается крайне нестабильной. Эксперт утверждает, что эскалация боевых действий США с Ираном может существенно осложнить ситуацию с поставками энергоресурсов.

Новини.LIVE сообщали, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обвинял украинские удары по НПЗ РФ в росте цен на топливо. Недавно американский лидер изменил свою позицию и признал, что главная причина роста цен — война с Ираном.

цены на топливо цены на газ бензин авто АЗС дизель
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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