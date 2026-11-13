Пальне в Україні продовжує дешевшати: ціни на АЗС
Більшість українських АЗС у п'ятницю, 13 листопада, залишили вартість пального без змін. Лише SOCAR знизив ціну всіх видів бензину та дизелю на 1 грн/л, але водночас підвищив вартість автогазу на таку ж суму.
Про це повідомляє Новини.LIVE посилаючись на PБК-Україна.
Які ціни на бензин, дизель та автогаз 13 листопада
Станом на п'ятницю, 13 листопада, ціни на пальне в Україні залишаються стабільними. Нещодавно OKKO, WOG, "Укрнафта" та UPG понизили вартість та після цього не переглядали ціни. Натомість деякі зміни все ж таки відбулись — SOCAR знизив вартість бензину та дизельного пального на 1 грн/л, але при цьому підвищив ціну на автогаз на 1 грн/л.
- А-95 — 91,90 грн/л;
- NANO 95 — 94,90 грн/л;
- NANO 100 — 102 грн/л;
- Дизель NANO — 106 грн/л;
- NANO Extro — 109 грн/л.
- Газ — 63,90 грн
Найнижчі ціни бензину А-95 пропонують "Укрнафта" та UPG — 86,90 грн/л. На цих АЗС також найнижча ціна на автогаз 60,90 грн/л.
На заправках UPG можна знайти найдешевше дизельне пальне — 101,90 грн/л.
Ціни на пальне 13 листопада
OKKO
- Бензин Pulls 100: 100,90 грн
- Бензин Pulls 95: 93,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 90,90 грн
- ДП Pulls: 108,90 грн
- ДП Євро: 105,90 грн
- Газ: 63,90 грн
WOG
- Бензин 100: 100,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 93,90 грн
- Бензин 95 Євро: 90,90 грн
- ДП Mustang: 108,90 грн
- ДП Євро-5: 105,90 грн
- Газ: 63,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 102,00 грн (-1 грн)
- Бензин NANO 95: 94,90 грн (-1 грн)
- Бензин А-95: 91,90 грн (-1 грн)
- ДП NANO Extro: 109,00 грн (-1 грн)
- ДП NANO: 106,00 грн (-1 грн)
- Газ: 63,90 грн (+1 грн)
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 89,90 грн
- Бензин А-95: 86,90 грн
- Бензин А-92: 84,90 грн
- ДП (Energy): 104,90 грн
- ДП: 102,90 грн
- Газ: 60,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 97,90 грн
- Бензин UPG 95: 89,90 грн
- Бензин A-95: 86,90 грн
- ДП upgDIESEL: 104,90 грн
- ДП EURO DIESEL: 101,90 грн
- Газ: 60,90 грн
Ми писали, що економіст Олексій Кущ зазначив, що ситуація з пальним у світі залишається вкрай нестабільною. Експерт стверджує, що ескалація бойових дій США з Іраном може суттєво ускладнити обставини з постачанням енергоресурсів.
Новини.LIVE інформували, що Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп неодноразово звинувачував українські удари по НПЗ РФ у зростанні цін на пальне. Нещодавно американський лідер змінив свою позицію та визнав, що головна причина збільшення вартості — війна з Іраном.