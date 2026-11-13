Працівник АЗС. Фото: Новини.LIVE

Більшість українських АЗС у п'ятницю, 13 листопада, залишили вартість пального без змін. Лише SOCAR знизив ціну всіх видів бензину та дизелю на 1 грн/л, але водночас підвищив вартість автогазу на таку ж суму.

Про це повідомляє Новини.LIVE посилаючись на PБК-Україна.

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Які ціни на бензин, дизель та автогаз 13 листопада

Станом на п'ятницю, 13 листопада, ціни на пальне в Україні залишаються стабільними. Нещодавно OKKO, WOG, "Укрнафта" та UPG понизили вартість та після цього не переглядали ціни. Натомість деякі зміни все ж таки відбулись — SOCAR знизив вартість бензину та дизельного пального на 1 грн/л, але при цьому підвищив ціну на автогаз на 1 грн/л.

А-95 — 91,90 грн/л;

NANO 95 — 94,90 грн/л;

NANO 100 — 102 грн/л;

Дизель NANO — 106 грн/л;

NANO Extro — 109 грн/л.

Газ — 63,90 грн

Найнижчі ціни бензину А-95 пропонують "Укрнафта" та UPG — 86,90 грн/л. На цих АЗС також найнижча ціна на автогаз 60,90 грн/л.

На заправках UPG можна знайти найдешевше дизельне пальне — 101,90 грн/л.

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Ціни на пальне 13 листопада

OKKO

Бензин Pulls 100: 100,90 грн

Бензин Pulls 95: 93,90 грн

Бензин А-95 Євро: 90,90 грн

ДП Pulls: 108,90 грн

ДП Євро: 105,90 грн

Газ: 63,90 грн

WOG

Бензин 100: 100,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 93,90 грн

Бензин 95 Євро: 90,90 грн

ДП Mustang: 108,90 грн

ДП Євро-5: 105,90 грн

Газ: 63,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 102,00 грн (-1 грн)

Бензин NANO 95: 94,90 грн (-1 грн)

Бензин А-95: 91,90 грн (-1 грн)

ДП NANO Extro: 109,00 грн (-1 грн)

ДП NANO: 106,00 грн (-1 грн)

Газ: 63,90 грн (+1 грн)

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 89,90 грн

Бензин А-95: 86,90 грн

Бензин А-92: 84,90 грн

ДП (Energy): 104,90 грн

ДП: 102,90 грн

Газ: 60,90 грн

UPG

Бензин UPG 100: 97,90 грн

Бензин UPG 95: 89,90 грн

Бензин A-95: 86,90 грн

ДП upgDIESEL: 104,90 грн

ДП EURO DIESEL: 101,90 грн

Газ: 60,90 грн

Ми писали, що економіст Олексій Кущ зазначив, що ситуація з пальним у світі залишається вкрай нестабільною. Експерт стверджує, що ескалація бойових дій США з Іраном може суттєво ускладнити обставини з постачанням енергоресурсів.

Новини.LIVE інформували, що Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп неодноразово звинувачував українські удари по НПЗ РФ у зростанні цін на пальне. Нещодавно американський лідер змінив свою позицію та визнав, що головна причина збільшення вартості — війна з Іраном.