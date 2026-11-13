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Головна Новини дня Пальне в Україні продовжує дешевшати: ціни на АЗС

Пальне в Україні продовжує дешевшати: ціни на АЗС

Ua ru
13 листопада 2026 13:38
Пальне в Україні продовжує дешевшати: ціни на АЗС 13 листопада Новини.LIVE
Працівник АЗС. Фото: Новини.LIVE

Більшість українських АЗС у п'ятницю, 13 листопада, залишили вартість пального без змін. Лише SOCAR знизив ціну всіх видів бензину та дизелю на 1 грн/л, але водночас підвищив вартість автогазу на таку ж суму.

Про це повідомляє Новини.LIVE посилаючись на PБК-Україна.

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Які ціни на бензин, дизель та автогаз 13 листопада

Станом на п'ятницю, 13 листопада, ціни на пальне в Україні залишаються стабільними. Нещодавно OKKO, WOG, "Укрнафта" та UPG понизили вартість та після цього не переглядали ціни. Натомість деякі зміни все ж таки відбулись — SOCAR знизив вартість бензину та дизельного пального на 1 грн/л, але при цьому підвищив ціну на автогаз на 1 грн/л.

  • А-95 — 91,90 грн/л;
  • NANO 95 — 94,90 грн/л;
  • NANO 100 — 102 грн/л;
  • Дизель NANO — 106 грн/л;
  • NANO Extro — 109 грн/л.
  • Газ  —  63,90 грн

Найнижчі ціни бензину А-95 пропонують "Укрнафта" та UPG — 86,90 грн/л. На цих АЗС також найнижча ціна на автогаз 60,90 грн/л.

На заправках UPG можна знайти найдешевше дизельне пальне — 101,90 грн/л.

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Ціни на пальне 13 листопада

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 100,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 93,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 90,90 грн
  • ДП Pulls: 108,90 грн
  • ДП Євро: 105,90 грн
  • Газ: 63,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 100,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 93,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 90,90 грн
  • ДП Mustang: 108,90 грн
  • ДП Євро-5: 105,90 грн
  • Газ: 63,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 102,00 грн (-1 грн)
  • Бензин NANO 95: 94,90 грн (-1 грн)
  • Бензин А-95: 91,90 грн (-1 грн)
  • ДП NANO Extro: 109,00 грн (-1 грн)
  • ДП NANO: 106,00 грн (-1 грн)
  • Газ: 63,90 грн (+1 грн)

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 89,90 грн
  • Бензин А-95: 86,90 грн
  • Бензин А-92: 84,90 грн
  • ДП (Energy): 104,90 грн
  • ДП: 102,90 грн
  • Газ: 60,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 97,90 грн
  • Бензин UPG 95: 89,90 грн
  • Бензин A-95: 86,90 грн
  • ДП upgDIESEL: 104,90 грн
  • ДП EURO DIESEL: 101,90 грн
  • Газ: 60,90 грн

Ми писали, що економіст Олексій Кущ зазначив, що ситуація з пальним у світі залишається вкрай нестабільною. Експерт стверджує, що ескалація бойових дій США з Іраном може суттєво ускладнити обставини з постачанням енергоресурсів.

Новини.LIVE інформували, що Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп неодноразово звинувачував українські удари по НПЗ РФ у зростанні цін на пальне. Нещодавно американський лідер змінив свою позицію та визнав, що головна причина збільшення вартості — війна з Іраном.

ціни на паливо ціни на газ бензин авто АЗС дизель
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

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