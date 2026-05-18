Главная Новости дня Топливо в Украине дорожает: эксперт назвал главные причины

Дата публикации 18 мая 2026 14:59
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE

Мировые цены на нефть остаются главным фактором, который формирует стоимость топлива в Украине. Несмотря на колебания на рынке и напряженную ситуацию вокруг Ирана, рисков дефицита бензина или дизеля пока нет.

Об этом заявил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в интервью РБК-Украина, передает Новини.LIVE.

Будет ли дефицит бензина в Украине

По словам эксперта, Украина полностью зависит от импорта топлива, поэтому внутренний рынок практически полностью повторяет мировые тенденции.

"Для Украины ключевое — это мировой рынок, поскольку мы являемся стопроцентным импортером топлива и все покупаем за рубежом. Именно это больше всего влияет на цену", — пояснил эксперт.

Куюн отметил, что курс валют сейчас остается относительно стабильным, поэтому не является определяющим фактором для формирования цен на АЗС. В то же время ситуация на нефтяном рынке остается неустойчивой из-за геополитических рисков.

По словам специалиста, в последние дни бензин в Украине уже немного подорожал — примерно на одну гривну за литр. Дальнейшая динамика будет зависеть от развития событий вокруг Ирана и заявлений президента США Дональда Трампа.

"Создается впечатление, что рынок в определенной степени стабилизировался и нашел шаткую точку опоры. В то же время ничего исключать нельзя, потому что все следят за ситуацией в Иране", — сказал Куюн.

Эксперт подчеркнул, что проблем с наличием топлива в Украине сейчас нет. По его оценкам, запасов дизельного топлива хватит более чем на месяц, а бензина - почти на два месяца.

"Топлива на внутреннем рынке более чем достаточно. Запасы большие, поэтому без топлива мы не останемся", — подчеркнул он.

Основными направлениями поставок топлива в Украину остаются Румыния и Польша. Через польскую границу поступает как местное топливо, так и транзит из Литвы и через польские и немецкие порты.

Куюн также объяснил, почему стоимость топлива на разных АЗС может существенно отличаться. По его словам, это связано не только с маркетингом, но и с разным уровнем налоговой нагрузки и затратами на контроль качества.

"Мы анализировали налоговую нагрузку на литр топлива, и в отдельных сетях она может отличаться в два-три раза", — отметил эксперт.

Отдельно он обратил внимание на дисконтные программы крупных сетей, которые позволяют водителям экономить до 5-6 гривен на литре. Кроме того, крупные операторы имеют собственные лаборатории и системы контроля качества, что также влияет на конечную цену.

"Полноценные системы контроля качества есть только в нескольких крупнейших сетях", — добавил Куюн.

Как сообщали Новини.LIVE, по состоянию на 18 мая цены на топливо на украинских АЗС остаются разными в зависимости от сети. Литр бензина А-95 стоит от 68,49 до 78,90 грн, тогда как автогаз продают в пределах 45-48 грн за литр. Несмотря на колебания рынка, существенного удешевления топлива пока не наблюдается.

Экономист Сергей Фурса отметил, что возможное разблокирование Ормузского пролива может способствовать снижению мировых цен на энергоносители. В то же время, по его словам, нефтяной рынок остается истощенным после длительного дефицита, поэтому возвращение к ценам начала года в ближайшее время маловероятно. Сейчас стоимость нефти Brent превышает 100 долларов за баррель.

Украина АЗС Цены на топливо
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
