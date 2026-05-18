Пальне в Україні дорожчає: експерт назвав головні причини

Світові ціни на нафту залишаються головним фактором, який формує вартість пального в Україні. Попри коливання на ринку та напружену ситуацію навколо Ірану, ризиків дефіциту бензину чи дизеля наразі немає.

Про це заявив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн в інтерв'ю РБК-Україна, передає Новини.LIVE.

Чи буде дефіцит бензину в Україні

За словами експерта, Україна повністю залежить від імпорту пального, тому внутрішній ринок практично повністю повторює світові тенденції.

"Для України ключове — це світовий ринок, оскільки ми є стовідсотковим імпортером пального і все купуємо за кордоном. Саме це найбільше впливає на ціну", — пояснив експерт.

Куюн зазначив, що курс валют зараз залишається відносно стабільним, тому не є визначальним чинником для формування цін на АЗС. Водночас ситуація на нафтовому ринку залишається нестійкою через геополітичні ризики.

За словами фахівця, останніми днями бензин в Україні вже трохи подорожчав — приблизно на одну гривню за літр. Подальша динаміка залежатиме від розвитку подій навколо Ірану та заяв президента США Дональда Трампа.

"Складається враження, що ринок певною мірою стабілізувався і знайшов хитку точку опори. Водночас нічого виключати не можна, тому що всі стежать за ситуацією в Ірані", — сказав Куюн.

Експерт наголосив, що проблем із наявністю пального в Україні зараз немає. За його оцінками, запасів дизельного пального вистачить більш ніж на місяць, а бензину — майже на два місяці.

"Пального на внутрішньому ринку більш ніж достатньо. Запаси великі, тому без пального ми не залишимося", — підкреслив він.

Основними напрямками постачання пального в Україну залишаються Румунія та Польща. Через польський кордон надходить як місцеве пальне, так і транзит із Литви та через польські й німецькі порти.

Куюн також пояснив, чому вартість пального на різних АЗС може суттєво відрізнятися. За його словами, це пов'язано не лише з маркетингом, а й із різним рівнем податкового навантаження та витратами на контроль якості.

"Ми аналізували податкове навантаження на літр пального, і в окремих мережах воно може відрізнятися у два-три рази", — зазначив експерт.

Окремо він звернув увагу на дисконтні програми великих мереж, які дозволяють водіям економити до 5-6 гривень на літрі. Крім того, великі оператори мають власні лабораторії та системи контролю якості, що також впливає на кінцеву ціну.

"Повноцінні системи контролю якості є лише у кількох найбільших мережах", — додав Куюн.

Як повідомляли Новини.LIVE, станом на 18 травня ціни на пальне на українських АЗС залишаються різними залежно від мережі. Літр бензину А-95 коштує від 68,49 до 78,90 грн, тоді як автогаз продають у межах 45-48 грн за літр. Попри коливання ринку, суттєвого здешевшання пального наразі не спостерігається.

Економіст Сергій Фурса зазначив, що можливе розблокування Ормузької протоки може сприяти зниженню світових цін на енергоносії. Водночас, за його словами, нафтовий ринок залишається виснаженим після тривалого дефіциту, тому повернення до цін початку року найближчим часом малоймовірне. Наразі вартість нафти Brent перевищує 100 доларів за барель.