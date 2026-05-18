Вартість пального на АЗС: скільки сьогодні коштує А-95, дизель та газ

Вартість пального на АЗС: скільки сьогодні коштує А-95, дизель та газ

Дата публікації: 18 травня 2026 13:09
Заправка автомобіля. Фото: УНІАН

Станом на 18 травня українські автозаправні станції пропонують водіям різні ціни на всі види пального. Вартість базового бензину А-95 у національних і регіональних мережах варіюється від 68,49 до 78,90 гривні за літр, тоді як ціна на автогаз утримується в межах 45–48 гривень. Разом з тим різкого здешевшання пального поки що не помічено.

Новини.LIVE розповість, які ціни на популярні види пального нині встановили найбільші оператори АЗС в Україні.

Ціни на АЗС в Україні сьогодні 18 травня

Великі національні оператори АЗС тримають ціни на базове пальне на стабільному рівні і здебільшого продають А-95 по 78,90 гривні.

Ціни на АЗС за останні кілька діб. Фото: Мінфін

Водночас регіональні компанії та мережі економ-сегмента дозволяють суттєво заощадити, де ціни на цей вид палива стартує від 68 гривень. Схожа ситуація спостерігається і з автомобільним газом, вартість якого коливається залежно від бренду автозаправки.

Станом на 18 травня ціни на паливо встановлені так:

WOG

  • А-95 (Євро5-Е5) — 78,90 грн;
  • 95 Mustang — 81,90 грн;
  • 100 Mustang — 88,90 грн;
  • ДП Євро5 — 89,90 грн;
  • ДП Mustang+ — 92,90 грн;
  • ГАЗ — 48,90 грн;
  • AdBlue — 56,90 грн.

ОККО

  • 95 ЄВРО — 78,90 грн;
  • 95 PULLS — 81,90 грн;
  • 100 PULLS — 88,90 грн;
  • ДП ЄВРО — 89,90 грн;
  • ДП PULLS — 92,90 грн;
  • ГАЗ — 48,90 грн;
  • AdBlue — 56,90 грн.

SOCAR

  • Бензин А-95 — 78,90 грн;
  • NANO 95 — 111,50 грн;
  • NANO 100 — 88,90 грн;
  • NANO ДП — 89,90 грн;
  • DIESEL NANO Extro — 92,90 грн;
  • LPG (газ) — 48,90 грн;
  • AdBlue — 49,00 грн.

UPG

  • А-95 — 75,90 грн;
  • upg 95 — 77,90 грн;
  • upg100 — 83,90 грн;
  • EURO DIESEL — 86,90 грн;
  • upg DIESEL — 88,90 грн;
  • ГАЗ — 46,90 грн.

Marshal

  • 95 ЄВРО — 71,99 грн;
  • 95 EVOX — 74,99 грн;
  • 100 ЄВРО — 77,99 грн;
  • ДП ЄВРО — 86,49 грн;
  • ДП EVOX — 89,49 грн;
  • LPG (газ) — 45,99 грн.

АЗС "Свої"

  • А-92 ua — 64,99 грн;
  • А-95 ua — 68,49 грн;
  • Дизель ДП ua — 85,79 грн;
  • Газ — 45,99 грн.

Новини.LIVE писали раніше про те, які деталі автомобіля найбільше впливають на високий розхід палива. Якщо за ними своєчасно доглядати на СТО, то можна суттєво зекономити на витратах пального.

У квітні фінансовий аналітик Олексій Кущ ексклюзивно для Новини.LIVE пояснив за яких умов влітку може подешевшати пальне. Він сказав, що на ціни впливають три чинники. 

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
