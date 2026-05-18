Вартість пального на АЗС: скільки сьогодні коштує А-95, дизель та газ
Станом на 18 травня українські автозаправні станції пропонують водіям різні ціни на всі види пального. Вартість базового бензину А-95 у національних і регіональних мережах варіюється від 68,49 до 78,90 гривні за літр, тоді як ціна на автогаз утримується в межах 45–48 гривень. Разом з тим різкого здешевшання пального поки що не помічено.
Новини.LIVE розповість, які ціни на популярні види пального нині встановили найбільші оператори АЗС в Україні.
Ціни на АЗС в Україні сьогодні 18 травня
Великі національні оператори АЗС тримають ціни на базове пальне на стабільному рівні і здебільшого продають А-95 по 78,90 гривні.
Водночас регіональні компанії та мережі економ-сегмента дозволяють суттєво заощадити, де ціни на цей вид палива стартує від 68 гривень. Схожа ситуація спостерігається і з автомобільним газом, вартість якого коливається залежно від бренду автозаправки.
Станом на 18 травня ціни на паливо встановлені так:
WOG
- А-95 (Євро5-Е5) — 78,90 грн;
- 95 Mustang — 81,90 грн;
- 100 Mustang — 88,90 грн;
- ДП Євро5 — 89,90 грн;
- ДП Mustang+ — 92,90 грн;
- ГАЗ — 48,90 грн;
- AdBlue — 56,90 грн.
ОККО
- 95 ЄВРО — 78,90 грн;
- 95 PULLS — 81,90 грн;
- 100 PULLS — 88,90 грн;
- ДП ЄВРО — 89,90 грн;
- ДП PULLS — 92,90 грн;
- ГАЗ — 48,90 грн;
- AdBlue — 56,90 грн.
SOCAR
- Бензин А-95 — 78,90 грн;
- NANO 95 — 111,50 грн;
- NANO 100 — 88,90 грн;
- NANO ДП — 89,90 грн;
- DIESEL NANO Extro — 92,90 грн;
- LPG (газ) — 48,90 грн;
- AdBlue — 49,00 грн.
UPG
- А-95 — 75,90 грн;
- upg 95 — 77,90 грн;
- upg100 — 83,90 грн;
- EURO DIESEL — 86,90 грн;
- upg DIESEL — 88,90 грн;
- ГАЗ — 46,90 грн.
Marshal
- 95 ЄВРО — 71,99 грн;
- 95 EVOX — 74,99 грн;
- 100 ЄВРО — 77,99 грн;
- ДП ЄВРО — 86,49 грн;
- ДП EVOX — 89,49 грн;
- LPG (газ) — 45,99 грн.
АЗС "Свої"
- А-92 ua — 64,99 грн;
- А-95 ua — 68,49 грн;
- Дизель ДП ua — 85,79 грн;
- Газ — 45,99 грн.
