Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Стоимость топлива на АЗС: сколько сегодня стоит А-95, дизель и газ

Стоимость топлива на АЗС: сколько сегодня стоит А-95, дизель и газ

Ua ru
Дата публикации 18 мая 2026 13:09
Стоимость топлива на АЗС: сколько сегодня стоит А-95, дизель и газ
Заправка автомобиля. Фото: УНИАН

По состоянию на 18 мая украинские автозаправочные станции предлагают водителям разные цены на все виды топлива. Стоимость базового бензина А-95 в национальных и региональных сетях варьируется от 68,49 до 78,90 гривны за литр, тогда как цена на автогаз удерживается в пределах 45-48 гривен. Вместе с тем резкого удешевления топлива пока не замечено.

Новини.LIVE расскажет, какие цены на популярные виды топлива сейчас установили крупнейшие операторы АЗС в Украине.

Цены на АЗС в Украине сегодня 18 мая

Крупные национальные операторы АЗС держат цены на базовое топливо на стабильном уровне и в основном продают А-95 по 78,90 гривны.

null
Цены на АЗС за последние несколько суток. Фото: Минфин

В то же время региональные компании и сети эконом-сегмента позволяют существенно сэкономить, где цены на этот вид топлива стартует от 68 гривен. Похожая ситуация наблюдается и с автомобильным газом, стоимость которого колеблется в зависимости от бренда автозаправки.

По состоянию на 18 мая цены на топливо установлены так:

Читайте также:

WOG

  • А-95 (Евро5-Е5) — 78,90 грн;
  • 95 Mustang — 81,90 грн;
  • 100 Mustang — 88,90 грн;
  • ДТ Евро5 — 89,90 грн;
  • ДТ Mustang+ — 92,90 грн;
  • ГАЗ — 48,90 грн;
  • AdBlue — 56,90 грн.

ОККО

  • 95 ЕВРО — 78,90 грн;
  • 95 PULLS — 81,90 грн;
  • 100 PULLS — 88,90 грн;
  • ДТ ЕВРО — 89,90 грн;
  • ДП PULLS — 92,90 грн;
  • ГАЗ — 48,90 грн;
  • AdBlue — 56,90 грн.

SOCAR

  • Бензин А-95 — 78,90 грн;
  • NANO 95 — 111,50 грн;
  • NANO 100 — 88,90 грн;
  • NANO ДТ — 89,90 грн;
  • DIESEL NANO Extro — 92,90 грн;
  • LPG (газ) — 48,90 грн;
  • AdBlue — 49,00 грн.

UPG

  • А-95 — 75,90 грн;
  • upg 95 — 77,90 грн;
  • upg100 — 83,90 грн;
  • EURO DIESEL — 86,90 грн;
  • upg DIESEL — 88,90 грн;
  • ГАЗ — 46,90 грн.

Marshal

  • 95 ЕВРО — 71,99 грн;
  • 95 EVOX — 74,99 грн;
  • 100 ЕВРО — 77,99 грн;
  • ДП ЕВРО — 86,49 грн;
  • ДП EVOX — 89,49 грн;
  • LPG (газ) — 45,99 грн.

АЗС "Свои"

  • А-92 ua — 64,99 грн;
  • А-95 ua — 68,49 грн;
  • Дизель ДП ua — 85,79 грн;
  • Газ — 45,99 грн.

Новини.LIVE писали ранее о том, какие детали автомобиля больше всего влияют на высокий расход топлива. Если за ними своевременно ухаживать на СТО, то можно существенно сэкономить на расходах топлива.

В апреле финансовый аналитик Алексей Кущ эксклюзивно для Новини.LIVE объяснил при каких условиях летом может подешеветь топливо. Он сказал, что на цены влияют три фактора.

цены на топливо АЗС топливо
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации