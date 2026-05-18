Стоимость топлива на АЗС: сколько сегодня стоит А-95, дизель и газ
По состоянию на 18 мая украинские автозаправочные станции предлагают водителям разные цены на все виды топлива. Стоимость базового бензина А-95 в национальных и региональных сетях варьируется от 68,49 до 78,90 гривны за литр, тогда как цена на автогаз удерживается в пределах 45-48 гривен. Вместе с тем резкого удешевления топлива пока не замечено.
Новини.LIVE расскажет, какие цены на популярные виды топлива сейчас установили крупнейшие операторы АЗС в Украине.
Цены на АЗС в Украине сегодня 18 мая
Крупные национальные операторы АЗС держат цены на базовое топливо на стабильном уровне и в основном продают А-95 по 78,90 гривны.
В то же время региональные компании и сети эконом-сегмента позволяют существенно сэкономить, где цены на этот вид топлива стартует от 68 гривен. Похожая ситуация наблюдается и с автомобильным газом, стоимость которого колеблется в зависимости от бренда автозаправки.
По состоянию на 18 мая цены на топливо установлены так:
WOG
- А-95 (Евро5-Е5) — 78,90 грн;
- 95 Mustang — 81,90 грн;
- 100 Mustang — 88,90 грн;
- ДТ Евро5 — 89,90 грн;
- ДТ Mustang+ — 92,90 грн;
- ГАЗ — 48,90 грн;
- AdBlue — 56,90 грн.
ОККО
- 95 ЕВРО — 78,90 грн;
- 95 PULLS — 81,90 грн;
- 100 PULLS — 88,90 грн;
- ДТ ЕВРО — 89,90 грн;
- ДП PULLS — 92,90 грн;
- ГАЗ — 48,90 грн;
- AdBlue — 56,90 грн.
SOCAR
- Бензин А-95 — 78,90 грн;
- NANO 95 — 111,50 грн;
- NANO 100 — 88,90 грн;
- NANO ДТ — 89,90 грн;
- DIESEL NANO Extro — 92,90 грн;
- LPG (газ) — 48,90 грн;
- AdBlue — 49,00 грн.
UPG
- А-95 — 75,90 грн;
- upg 95 — 77,90 грн;
- upg100 — 83,90 грн;
- EURO DIESEL — 86,90 грн;
- upg DIESEL — 88,90 грн;
- ГАЗ — 46,90 грн.
Marshal
- 95 ЕВРО — 71,99 грн;
- 95 EVOX — 74,99 грн;
- 100 ЕВРО — 77,99 грн;
- ДП ЕВРО — 86,49 грн;
- ДП EVOX — 89,49 грн;
- LPG (газ) — 45,99 грн.
АЗС "Свои"
- А-92 ua — 64,99 грн;
- А-95 ua — 68,49 грн;
- Дизель ДП ua — 85,79 грн;
- Газ — 45,99 грн.
В апреле финансовый аналитик Алексей Кущ эксклюзивно для Новини.LIVE объяснил при каких условиях летом может подешеветь топливо. Он сказал, что на цены влияют три фактора.