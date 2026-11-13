Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Топливо на АЗС подешевеет: Корецкий назвал сроки

Топливо на АЗС подешевеет: Корецкий назвал сроки

Ua ru
13 ноября 2026 11:25
Когда в Украине подешевеет топливо: Корецкий назвал условие снижения цен Новини.LIVE
Мужчина заправляет автомобиль на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Стоимость топлива на украинских АЗС должна снизиться после поступления новых партий нефтепродуктов, закупленных по более низким ценам. Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что украинский рынок уже реагирует на снижение цен на топливо на мировых рынках. В то же время между изменениями мировых цен и их отражением на автозаправках должен пройти определенный промежуток времени.

Об этом Корецкий сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Новини.LIVE.

Реклама

Корецкий объяснил, когда украинцам ждать снижения цен на топливо

По словам премьера, утверждение об одновременном росте стоимости топлива на международных рынках и украинских АЗС не соответствует действительности. Он пояснил, что между этими процессами была определенная временная разница, однако после достижения пиковых значений на заправках цены начали снижаться вслед за мировыми котировками.

"Что касается горюче-смазочных материалов. Не соответствует действительности то, что цена росла на мировых рынках и в то же время одновременно росла на АЗС, в сетях АЗС. Да, был некоторый разрыв, да, была определенная динамика, но с того момента, как цена достигла пика на автозаправочных комплексах и когда цена на мировых рынках начала снижаться, мы также наблюдаем динамику снижения", — заявил он.

Корецкий подчеркнул, что дальнейшее снижение цен ожидается после пополнения запасов топлива в Украине. Речь идет о партиях, которые поступят по новым, более низким закупочным ценам.

Читайте также:

"И когда новые запасы по новым ценам поступят в Украину, будьте уверены, что цены также будут снижены", — заверил премьер.

Как писали Новини.LIVE, цены на бензин, дизель и автогаз в Украине изменились 11 ноября. Больше всего бензин подешевел в сети UPG — на отдельные марки цена снизилась на две гривны за литр, тогда как OKKO и "Укрнафта" снизили стоимость на одну гривну. В то же время автогаз на заправках подорожал на гривну, а цены на дизельное топливо остались без изменений.

Также Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп заявил, что рост цен на бензин в стране связан с войной в Иране, а не с Украиной. Он признал, что американцы не ощутили ожидаемого экономического улучшения из-за подорожания топлива, и изменил предыдущие заявления о причинах этого роста. Трамп пояснил, что военная операция США против Ирана была необходима, чтобы не допустить получения Тегераном ядерного оружия.

Верховная Рада цены на топливо АЗС топливо Сергей Корецкий
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации