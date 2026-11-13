Мужчина заправляет автомобиль на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Стоимость топлива на украинских АЗС должна снизиться после поступления новых партий нефтепродуктов, закупленных по более низким ценам. Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что украинский рынок уже реагирует на снижение цен на топливо на мировых рынках. В то же время между изменениями мировых цен и их отражением на автозаправках должен пройти определенный промежуток времени.

Об этом Корецкий сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Новини.LIVE.

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Корецкий объяснил, когда украинцам ждать снижения цен на топливо

По словам премьера, утверждение об одновременном росте стоимости топлива на международных рынках и украинских АЗС не соответствует действительности. Он пояснил, что между этими процессами была определенная временная разница, однако после достижения пиковых значений на заправках цены начали снижаться вслед за мировыми котировками.

"Что касается горюче-смазочных материалов. Не соответствует действительности то, что цена росла на мировых рынках и в то же время одновременно росла на АЗС, в сетях АЗС. Да, был некоторый разрыв, да, была определенная динамика, но с того момента, как цена достигла пика на автозаправочных комплексах и когда цена на мировых рынках начала снижаться, мы также наблюдаем динамику снижения", — заявил он.

Корецкий подчеркнул, что дальнейшее снижение цен ожидается после пополнения запасов топлива в Украине. Речь идет о партиях, которые поступят по новым, более низким закупочным ценам.

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"И когда новые запасы по новым ценам поступят в Украину, будьте уверены, что цены также будут снижены", — заверил премьер.

Как писали Новини.LIVE, цены на бензин, дизель и автогаз в Украине изменились 11 ноября. Больше всего бензин подешевел в сети UPG — на отдельные марки цена снизилась на две гривны за литр, тогда как OKKO и "Укрнафта" снизили стоимость на одну гривну. В то же время автогаз на заправках подорожал на гривну, а цены на дизельное топливо остались без изменений.

Также Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп заявил, что рост цен на бензин в стране связан с войной в Иране, а не с Украиной. Он признал, что американцы не ощутили ожидаемого экономического улучшения из-за подорожания топлива, и изменил предыдущие заявления о причинах этого роста. Трамп пояснил, что военная операция США против Ирана была необходима, чтобы не допустить получения Тегераном ядерного оружия.