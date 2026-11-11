Стенд с ценами на АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Крупные сети АЗС изменили цены на топливо 11 ноября. Бензин резко подешевел на станциях OKKO, UPG и Укрнафты. Зато автогаз снова подорожал, а вот цена дизельного топлива осталась на прежнем уровне.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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В Украине дешевеет бензин и дорожает автогаз

В среду, 11 ноября, украинские сети АЗС обновили прайсы. Сеть OKKO снизила стоимость всех марок этого топлива на одну гривну. Аналогичное решение приняла компания Укрнафта. Она также снизила цену на одну гривну на все виды бензина.

Больше всего цены упали на заправках UPG. Бензин А-100 здесь подешевел сразу на две гривны, а другие марки подешевели на одну гривну.

Между тем компании WOG и SOCAR решили оставить стоимость бензина на вчерашнем уровне.

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На рынке автогаза ценники снова поползли вверх. Сразу три крупных оператора подняли цены на одну гривну. Изменения коснулись заправок WOG, OKKO и Укрнафты.

Дизельное топливо пока что продается без изменений в цене. Самый дорогой дизель продает SOCAR. Самое дешевое предложение сейчас у сети UPG.

Статистика роста и падения цен на АЗС в Украине. Фото: скриншот Минфина

Цены на АЗС в Украине 11 ноября

OKKO

Бензин Pulls 100: 101,90 грн

Бензин Pulls 95: 94,90 грн

Бензин А-95 Евро: 91,90 грн

Дизельное топливо Pulls: 109,90 грн

Дизельное топливо «Евро»: 106,90 грн

Газ: 62,90 грн

WOG

Бензин 100: 101,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 94,90 грн

Бензин 95 Евро: 91,90 грн

Дизельное топливо Mustang: 109,90 грн

Дизельное топливо Евро-5: 106,90 грн

Газ: 62,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 103,00 грн

Бензин NANO 95: 95,90 грн

Бензин А-95: 92,90 грн

Дизельное топливо NANO Extro: 110,00 грн

Дизельное топливо NANO: 107,00 грн

Газ: 61,90 грн

Укрнафта

Бензин 95 (Energy): 89,90 грн

Бензин А-95: 87,90 грн

Бензин А-92: 85,90 грн

Дизельное топливо (Energy): 105,90 грн

Дизельное топливо: 103,90 грн

Газ: 59,90 грн

UPG

Бензин UPG 100: 98,90 грн

Бензин UPG 95: 90,90 грн

Бензин A-95: 87,90 грн

Дизельное топливо UPG DIESEL: 105,90 грн

Дизельное топливо EURO DIESEL: 102,90 грн

Газ: 60,90 грн

Новини.LIVE сообщали о том, что в Украине до конца 2027 года планируется ввести платные автодороги, что является одним из прямых требований евроинтеграции для вступления в ЕС. Платный проезд должен не только гармонизировать законодательство с европейским, но и защитить дорожное покрытие от разрушения перегруженными грузовиками. Стоимость поездки будет зависеть от типа и общей массы транспортного средства.

Несмотря на значительное финансирование городской транспортной сети, киевляне по-прежнему платят за каждую поездку и тратят уйму времени на дорогу между правым и левым берегами из-за сбоев в работе метро и троллейбусов. Политолог Алексей Якубин убежден, что ответственность за транспортный коллапс в Киеве полностью лежит на столичных властях, и приводит в пример Харьков, где муниципальный транспорт сделали бесплатным для жителей.