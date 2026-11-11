Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Цены на топливо: бензин резко дешевеет, автогаз дорожает

Цены на топливо: бензин резко дешевеет, автогаз дорожает

Ua ru
11 ноября 2026 10:18
Цены на бензин, дизельное топливо и автогаз 11 ноября на АЗС в Украине Новини.LIVE
Стенд с ценами на АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Крупные сети АЗС изменили цены на топливо 11 ноября. Бензин резко подешевел на станциях OKKO, UPG и Укрнафты. Зато автогаз снова подорожал, а вот цена дизельного топлива осталась на прежнем уровне.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Реклама

В Украине дешевеет бензин и дорожает автогаз

В среду, 11 ноября, украинские сети АЗС обновили прайсы. Сеть OKKO снизила стоимость всех марок этого топлива на одну гривну. Аналогичное решение приняла компания Укрнафта. Она также снизила цену на одну гривну на все виды бензина.

Больше всего цены упали на заправках UPG. Бензин А-100 здесь подешевел сразу на две гривны, а другие марки подешевели на одну гривну.

Между тем компании WOG и SOCAR решили оставить стоимость бензина на вчерашнем уровне.

Читайте также:

На рынке автогаза ценники снова поползли вверх. Сразу три крупных оператора подняли цены на одну гривну. Изменения коснулись заправок WOG, OKKO и Укрнафты.

Дизельное топливо пока что продается без изменений в цене. Самый дорогой дизель продает SOCAR. Самое дешевое предложение сейчас у сети UPG.

null
Статистика роста и падения цен на АЗС в Украине. Фото: скриншот Минфина

Цены на АЗС в Украине 11 ноября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 101,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 94,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 91,90 грн
  • Дизельное топливо Pulls: 109,90 грн
  • Дизельное топливо «Евро»: 106,90 грн
  • Газ: 62,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 101,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 94,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 91,90 грн
  • Дизельное топливо Mustang: 109,90 грн
  • Дизельное топливо Евро-5: 106,90 грн
  • Газ: 62,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 103,00 грн
  • Бензин NANO 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95: 92,90 грн
  • Дизельное топливо NANO Extro: 110,00 грн
  • Дизельное топливо NANO: 107,00 грн
  • Газ: 61,90 грн

Укрнафта

  • Бензин 95 (Energy): 89,90 грн
  • Бензин А-95: 87,90 грн
  • Бензин А-92: 85,90 грн
  • Дизельное топливо (Energy): 105,90 грн
  • Дизельное топливо: 103,90 грн
  • Газ: 59,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 98,90 грн
  • Бензин UPG 95: 90,90 грн
  • Бензин A-95: 87,90 грн
  • Дизельное топливо UPG DIESEL: 105,90 грн
  • Дизельное топливо EURO DIESEL: 102,90 грн
  • Газ: 60,90 грн

Новини.LIVE сообщали о том, что в Украине до конца 2027 года планируется ввести платные автодороги, что является одним из прямых требований евроинтеграции для вступления в ЕС. Платный проезд должен не только гармонизировать законодательство с европейским, но и защитить дорожное покрытие от разрушения перегруженными грузовиками. Стоимость поездки будет зависеть от типа и общей массы транспортного средства.

Несмотря на значительное финансирование городской транспортной сети, киевляне по-прежнему платят за каждую поездку и тратят уйму времени на дорогу между правым и левым берегами из-за сбоев в работе метро и троллейбусов. Политолог Алексей Якубин убежден, что ответственность за транспортный коллапс в Киеве полностью лежит на столичных властях, и приводит в пример Харьков, где муниципальный транспорт сделали бесплатным для жителей.

цены на топливо бензин АЗС цены топливо автогаз дизель
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации