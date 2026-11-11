Стела з цінами на АЗС в Києві. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Великі мережі АЗС змінили цінники на паливо 11 листопада. Бензин різко подешевшав на станціях OKKO, UPG та "Укрнафти". Натомість автогаз знову подорожчав, а от ціна дизельного пального залишилася на попередньому рівні.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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В Україні дешевшає бензин та дорожчає автогаз

У середу, 11 листопада, українські мережі АЗС оновили прайси. Мережа OKKO зменшила вартість усіх марок цього пального на одну гривню. Аналогічне рішення ухвалила компанія "Укрнафта". Вона також скинула гривню на всіх видах бензину.

Найбільше ціни впали на заправках UPG. А-100 бензин тут подешевшав одразу на дві гривні, а інші марки втратили по гривні в ціні.

Тим часом компанії WOG та SOCAR вирішили залишити вартість бензину на вчорашньому рівні.

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На ринку автогазу цінники знову поповзли вгору. Одразу три великі оператори підняли ціни на одну гривню. Зміни торкнулися заправок WOG, OKKO та "Укрнафти".

Дизельне пальне тим часом досі продають без змін в ціні. Найдорожчий дизель продає SOCAR. Найдешевшу пропозицію зараз зберігає мережа UPG.

Статистика росту та падіння цін на АЗС в Україні. Фото: скриншот Мінфін

Ціни на АЗС в Україні 11 листопада

OKKO

Бензин Pulls 100: 101,90 грн

Бензин Pulls 95: 94,90 грн

Бензин А-95 Євро: 91,90 грн

ДП Pulls: 109,90 грн

ДП Євро: 106,90 грн

Газ: 62,90 грн

WOG

Бензин 100: 101,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 94,90 грн

Бензин 95 Євро: 91,90 грн

ДП Mustang: 109,90 грн

ДП Євро-5: 106,90 грн

Газ: 62,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 103,00 грн

Бензин NANO 95: 95,90 грн

Бензин А-95: 92,90 грн

ДП NANO Extro: 110,00 грн

ДП NANO: 107,00 грн

Газ: 61,90 грн

Укрнафта

Бензин 95 (Energy): 89,90 грн

Бензин А-95: 87,90 грн

Бензин А-92: 85,90 грн

ДП (Energy): 105,90 грн

ДП: 103,90 грн

Газ: 59,90 грн

UPG

Бензин UPG 100: 98,90 грн

Бензин UPG 95: 90,90 грн

Бензин A-95: 87,90 грн

ДП upg DIESEL: 105,90 грн

ДП EURO DIESEL: 102,90 грн

Газ: 60,90 грн

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