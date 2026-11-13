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Головна Новини дня Пальне на АЗС здешевшає: Корецький назвав терміни

Пальне на АЗС здешевшає: Корецький назвав терміни

Ua ru
13 листопада 2026 11:25
Коли в Україні подешевшає пальне: Корецький назвав умову зниження цін Новини.LIVE
Чоловік заправляє авто на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Вартість пального на українських АЗС має зменшитися після надходження нових партій нафтопродуктів, закуплених за нижчими цінами. Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що український ринок уже реагує на здешевлення пального на світових майданчиках. Водночас між змінами світових цін і їхнім відображенням на автозаправках має пройти певний часовий проміжок.

Про це Корецький сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Новини.LIVE.

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Корецький пояснив, коли українцям чекати зниження цін на пальне

За словами прем’єра, твердження про одночасне зростання вартості пального на міжнародних ринках і українських АЗС не відповідає дійсності. Він пояснив, що між цими процесами була певна часова різниця, однак після досягнення пікових значень на заправках ціни почали знижуватися слідом за світовими котируваннями.

"З приводу паливно-мастильних матеріалів. Не відповідає дійсності те, що ціна зростала на світових ринках і в той самий час одномоментно зростала на АЗК, на мережах АЗК. Так, був якийсь люфт, так була якась динаміка, але із моменту, коли ціна досягнула піку на автозаправних комплексах і коли ціна на світових ринках почала знижуватися, ми також бачимо динаміку зниження", — заявив він.

Корецький наголосив, що подальше здешевлення очікується після оновлення запасів пального в Україні. Йдеться про партії, які надійдуть за новими, нижчими закупівельними цінами.

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"І коли нові залишки, коли нові запаси по нових цінах надійдуть в Україну, будьте певні, що ціни також будуть знижені", — запевнив прем’єр.

Як писали Новини.LIVE, ціни на бензин, дизель та автогаз в Україні змінилися 11 листопада. Найбільше бензин подешевшав у мережі UPG — на окремі марки ціна знизилася на дві гривні за літр, тоді як OKKO та "Укрнафта" зменшили вартість на одну гривню. Водночас автогаз подорожчав на гривню, а ціни на дизель залишилися без змін.

Також Новини.LIVE повідомляли, що президент США Дональд Трамп заявив, що зростання цін на бензин у країні пов’язане з війною в Ірані, а не з Україною. Він визнав, що американці не відчули очікуваного економічного покращення через подорожчання пального, і змінив попередні заяви про причини цього зростання. Трамп пояснив, що військова операція США проти Ірану була необхідною, аби не допустити отримання Тегераном ядерної зброї.

Верховна Рада ціни на паливо АЗС пальне Сергій Корецький
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка

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