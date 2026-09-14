Томчик: Россия пытается заблокировать помощь Украине, нанося удары по западу

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик. Фото: Цезарий Томчик/Facebook

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Россия, нанося удары по западным регионам Украины, пытается помешать поставкам военной помощи, а ближайшие месяцы могут стать переломным периодом в войне. В Польше призывают западные страны усилить поддержку Украины на фоне российских атак.

Об этом заявил Цезарий Томчик, сообщает Новини.LIVE.

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Почему РФ атакует запад Украины

По словам Томчика, ближайшие месяцы, в частности зимний период, могут существенно повлиять на ход войны. Россия рассчитывает использовать этот период для изменения ситуации в свою пользу.

"Россия считает, что это может стать переломным моментом в ведении войны и что сегодня Украина также нуждается в максимальной поддержке со стороны западного мира, чтобы выстоять в войне и иметь возможность эффективно защищаться от воздушных атак", — отметил Томчик.

В Польше предупредили об угрозах для НАТО

Польский чиновник также назвал российские удары вблизи границ страны испытанием для НАТО. По его словам, Москва может рассматривать сценарии гибридных атак против европейских государств.

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Речь идет, в частности, о возможных диверсиях, обострении гибридной войны и различных провокациях на приграничных территориях, в том числе в Балтийском регионе. Томчик подчеркнул, что такие сценарии являются реальными и в дальнейшем могут перерасти в гораздо более серьезную угрозу.

Как писали Новини.LIVE, Радослав Сикорский отреагировал на российские удары вблизи польской границы. Министр иностранных дел Польши заявил, что Варшава внимательно следит за ситуацией и оценивает возможные риски для безопасности страны.

Также Новини.LIVE сообщали, что Дональд Туск заявил об ожидании дальнейшей эскалации после ударов РФ вблизи польской границы. Премьер-министр Польши подчеркнул необходимость быть готовыми к новым угрозам на фоне российских атак вблизи территории страны.