Томчик: Росія намагається блокувати допомогу Україні ударами по заходу

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. Фото: Цезарій Томчик/Facebook

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Росія ударами по західних регіонах України намагається перешкодити постачанню військової допомоги, а найближчі місяці можуть стати переломним періодом у війні. У Польщі закликають західні країни посилити підтримку України на тлі російських атак.

Про це заявив Цезарій Томчик, інформує Новини.LIVE.

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Навіщо РФ атакує захід України

За словами Томчика, найближчі місяці, зокрема зимовий період, можуть суттєво вплинути на перебіг війни. Росія розраховує використати цей період для зміни ситуації на свою користь.

"Росія вважає, що це може стати переломним моментом у веденні війни і що сьогодні Україна також потребує максимальної підтримки від західного світу, щоб вистояти у війні та мати змогу ефективно захищатися від повітряних атак", — зазначив Томчик.

У Польщі попередили про загрози для НАТО

Польський посадовець також назвав російські удари поблизу кордонів країни випробуванням для НАТО. За його словами, Москва може розглядати сценарії гібридних атак проти європейських держав.

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Йдеться, зокрема, про можливі диверсії, загострення гібридної війни та різноманітні провокації на прикордонних територіях, зокрема в Балтійському регіоні. Томчик наголосив, що такі сценарії є реальними та можуть у подальшому перерости у значно серйознішу загрозу.

Як писали Новини.LIVE, Радослав Сікорський відреагував на російські удари поблизу польського кордону. Міністр закордонних справ Польщі заявив, що Варшава уважно стежить за ситуацією та оцінює можливі ризики для безпеки країни.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Дональд Туск заявив про очікування подальшої ескалації після ударів РФ біля польського кордону. Прем’єр-міністр Польщі наголосив на необхідності бути готовими до нових загроз на тлі російських атак поблизу території країни.