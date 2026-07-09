Тищенко внес 10 миллионов гривен залога за себя по делу о вымогательстве взятки

Народный депутат Украины Николай Тищенко. Фото: Тищенко/Facebook

Народный депутат Николай Тищенко внес залог в размере 10 миллионов гривен, который ранее был установлен судом. Его подозревают в вымогательстве одного миллиона долларов за "решение вопроса" с колл-центрами. В то же время сторона защиты еще не решила, будет ли она обжаловать меру пресечения.

Об этом сообщает Суспільне, передает Новини.LIVE.

Тищенко внес залог по делу о вымогательстве взятки

Народный депутат Николай Тищенко внес залог в размере 10 миллионов гривен, установленный Высшим антикоррупционным судом в качестве меры пресечения по делу о вымогательстве неправомерной выгоды. По версии следствия, депутат вымогал один миллион долларов за влияние на деятельность колл-центров.

О внесении залога Суспільному сообщил адвокат Тищенко. По его словам, средства для ее внесения предоставили сам народный депутат и еще одно лицо. Кто именно присоединился к уплате залога, защитник не уточнил.

"По имеющейся у меня информации, залог внесен. Насколько мне известно, это деньги непосредственно господина Николая, а также третьего лица. У меня нет информации, кто это за человек", — сказал адвокат.

Читайте также:

Также защитник прокомментировал возможное обжалование решения Высшего антикоррупционного суда об избрании меры пресечения. Он отметил, что сторона защиты лишь накануне получила полный текст судебного постановления, поэтому окончательного решения о подаче апелляционной жалобы пока нет.

"Что касается апелляции, только вчера во второй половине дня мы получили полный текст решения о мере пресечения. У нас есть срок на подачу апелляции. Решение о подаче или неподаче еще не принято", — отметил адвокат.

Что известно о деле Тищенко

Как сообщали Новини.LIVE, 3 июля Высший антикоррупционный суд избрал Николаю Тищенко меру пресечения в виде залога в размере 10 миллионов гривен. Кроме того, суд возложил на народного депутата ряд процессуальных обязанностей.

В частности, парламентарий должен являться к следователю, прокурору или в суд по первому требованию, не покидать пределы Киева без соответствующего разрешения, сообщать об изменении места жительства или работы, сдать на хранение документы для выезда за границу, а также носить электронное средство контроля.

Также Новини.LIVE сообщали, что о подозрении Николаю Тищенко детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили 29 июня. По версии следствия, в августе 2023 года депутат, прикрываясь борьбой с деятельностью так называемых колл-центров, вымогал один миллион долларов неправомерной выгоды. За эти средства он якобы обещал использовать свои полномочия для вмешательства в деятельность одних колл-центров в интересах определенного лица и не препятствовать работе других. В то же время правоохранители отмечают, что фактически неправомерной выгоды депутат не получил.

Кроме того, по данным следствия, Тищенко легализовал 12,6 миллиона гривен средств незаконного происхождения, оформив фиктивный договор дарения со своей бывшей женой. Правоохранители утверждают, что у нее не было законных доходов для такого подарка, а фактической передачи средств не произошло.

По версии следствия, впоследствии депутат отразил эти средства в своей ежегодной декларации, внеся в нее заведомо ложные сведения.