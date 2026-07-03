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Главная Новости дня Дело о колл-центрах: суд избрал Тищенко меру пресечения

Дело о колл-центрах: суд избрал Тищенко меру пресечения

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 15:15
ВАКС назначил Тищенко залог в размере 10 млн гривен
Срочная новость

ВАКС определил меру пресечения для Николая Тищенко по делу о колл-центрах

Суд назначил народному депутату залог в размере 10 млн гривен, хотя прокуроры САП просили содержание под стражей с альтернативой залога в 19 млн гривен.

По версии НАБУ, в 2023 году Тищенко вымогал более 1 млн долларов за «решение вопроса» с колл-центрами. Сам нардеп это отрицает.

Новость дополняется...

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Автор:
Евтушенко Алина
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