ВАКС назначил Тищенко залог в размере 10 млн гривен

Дело о колл-центрах: суд избрал Тищенко меру пресечения
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Дата публикации 3 июля 2026 15:15
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ВАКС определил меру пресечения для Николая Тищенко по делу о колл-центрах
Суд назначил народному депутату залог в размере 10 млн гривен, хотя прокуроры САП просили содержание под стражей с альтернативой залога в 19 млн гривен.
По версии НАБУ, в 2023 году Тищенко вымогал более 1 млн долларов за «решение вопроса» с колл-центрами. Сам нардеп это отрицает.
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