Дата публикации 9 октября 2025 16:36
Дело Николая Тищенко — суд изменил меру пресечения нардепу
Николай Тищенко. Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko

В Шевченковском районном суде Днепра 9 октября состоялось заседание по делу народного депутата Николая Тищенко и бывшего полицейского Богдана Писаренко. Их обвиняют в незаконном лишении свободы бывшего бойца спецподразделения "Кракен" ГУР Минобороны Дмитрия Мазохи.

Об этом сообщает "Суспільне".

Читайте также:

Тищенко смягчили меру пресечения

Как стало известно, во время заседания, к которому обвиняемые присоединились к заседанию по видеосвязи, суд исследовал протокол и видеозапись обыска в квартире депутата.

На предыдущих заседаниях Тищенко и Писаренко продолжали меры пресечения в виде ночного домашнего ареста до 21 октября. На этот раз суд решил смягчить ограничения — новая мера пресечения будет действовать до 9 декабря.

Следующее слушание назначено на 10 ноября.

Засідання у справі Миколи Тищенка - фото
Судебное заседание по делу Николая Тищенко. Фото: "Суспільне Дніпро"

Дело Николая Тищенко — что известно

По данным ГБР, Николаю Тищенко сообщили о подозрении в июне 2024 года по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре. Ранее в сети распространили видео, на котором люди в одежде цвета хаки и балаклавах удерживают мужчину в штатском — им оказался Дмитрий Мазоха, экс-боец подразделения "Кракен".

Сам Тищенко в Facebook заявлял, что "во время проведения обысков мошеннических ботоферм на представителей полиции было совершено нападение", а мужчина на видео "нанес телесные повреждения следователю и пытался убежать".

В полиции Днепропетровщины, впрочем, отметили, что местные правоохранители не сотрудничали с нардепом и не участвовали в проведении обысков.

Позже Тищенко заявил, что мужчина, который фигурирует в деле об избиении в Днепре, не является действующим военным и не служил в подразделении "Кракен". Политик также подчеркнул, что его команда не причастна к инциденту, а сам он занимается разоблачением ботоферм.

Ранее сообщалось, что Николаю Тищенко может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.

Николай Тищенко суд народные депутаты арест судебные решения
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
