Україна
Суд змінив запобіжний захід скандальному нардепу Миколі Тищенку

Суд змінив запобіжний захід скандальному нардепу Миколі Тищенку

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 16:36
Справа Миколи Тищенка — суд змінив запобіжний захід нардепу
Микола Тищенко. Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko

У Шевченківському районному суді Дніпра 9 жовтня відбулося засідання у справі народного депутата Миколи Тищенка та колишнього поліцейського Богдана Писаренка. Їх обвинувачують у незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" ГУР Міноборони Дмитра Мазохи.

Про це повідомляє "Суспільне".

Читайте також:

Тищенку пом'якшили запобіжний захід

Як стало відомо, під час засідання, до якого  обвинувачені доєдналися до засідання по відеозв'язку, суд дослідив протокол і відеозапис обшуку у квартирі депутата. 

На попередніх засіданнях Тищенку та Писаренку продовжували запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту до 21 жовтня. Цього разу суд вирішив пом'якшити обмеження — новий запобіжний захід діятиме до 9 грудня.

Наступне слухання призначене на 10 листопада.

Засідання у справі Миколи Тищенка - фото
Судове засідання у справі Миколи Тищенка. Фото: "Суспільне Дніпро"

Справа Миколи Тищенка — що відомо

За даними ДБР, Миколі Тищенку повідомили про підозру у червні 2024 року за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Раніше в мережі поширили відео, на якому люди в одязі кольору хакі та балаклавах утримують чоловіка у цивільному — ним виявився Дмитро Мазоха, ексбоєць підрозділу "Кракен".

Сам Тищенко у Facebook заявляв, що "під час проведення обшуків шахрайських ботоферм на представників поліції було здійснено напад", а чоловік на відео "завдав тілесних ушкоджень слідчому й намагався втекти".

У поліції Дніпропетровщини, втім, зазначили, що місцеві правоохоронці не співпрацювали з нардепом і не брали участі в проведенні обшуків.

Пізніше Тищенко заявив, що чоловік, який фігурує у справі про побиття в Дніпрі, не є чинним військовим і не служив у підрозділі "Кракен". Політик також наголосив, що його команда не причетна до інциденту, а сам він займається викриттям ботоферм.

Раніше повідомлялося, що Миколі Тищенку може загрожувати позбавлення волі терміном до п'яти років.

Микола Тищенко суд народні депутати арешт судові рішення
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
