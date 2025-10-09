Справа Миколи Тищенка — суд змінив запобіжний захід нардепу

Суд змінив запобіжний захід скандальному нардепу Миколі Тищенку
У Шевченківському районному суді Дніпра 9 жовтня відбулося засідання у справі народного депутата Миколи Тищенка та колишнього поліцейського Богдана Писаренка. Їх обвинувачують у незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" ГУР Міноборони Дмитра Мазохи.
Тищенку пом'якшили запобіжний захід
Як стало відомо, під час засідання, до якого обвинувачені доєдналися до засідання по відеозв'язку, суд дослідив протокол і відеозапис обшуку у квартирі депутата.
На попередніх засіданнях Тищенку та Писаренку продовжували запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту до 21 жовтня. Цього разу суд вирішив пом'якшити обмеження — новий запобіжний захід діятиме до 9 грудня.
Наступне слухання призначене на 10 листопада.
Справа Миколи Тищенка — що відомо
За даними ДБР, Миколі Тищенку повідомили про підозру у червні 2024 року за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Раніше в мережі поширили відео, на якому люди в одязі кольору хакі та балаклавах утримують чоловіка у цивільному — ним виявився Дмитро Мазоха, ексбоєць підрозділу "Кракен".
Сам Тищенко у Facebook заявляв, що "під час проведення обшуків шахрайських ботоферм на представників поліції було здійснено напад", а чоловік на відео "завдав тілесних ушкоджень слідчому й намагався втекти".
У поліції Дніпропетровщини, втім, зазначили, що місцеві правоохоронці не співпрацювали з нардепом і не брали участі в проведенні обшуків.
Пізніше Тищенко заявив, що чоловік, який фігурує у справі про побиття в Дніпрі, не є чинним військовим і не служив у підрозділі "Кракен". Політик також наголосив, що його команда не причетна до інциденту, а сам він займається викриттям ботоферм.
Раніше повідомлялося, що Миколі Тищенку може загрожувати позбавлення волі терміном до п'яти років.
