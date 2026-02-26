Парламентская группа "Відновлення України" пополнилась Тищенко

Николай Тищенко в Раде. Фото: пресс-служба парламента

Народный депутат Николай Тищенко вошел в группу "Восстановление Украины". Сопредседателями группы являются нардепы Максим Ефимов и Игорь Абрамович.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента в четверг, 26 февраля.

"Николай Тищенко вошел в депутатскую группу "Восстановление Украины", — зачитал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Отметим, что вместе с Тищенко "Восстановление Украины" будет состоять из 18 депутатов. Поскольку суд приговорил нардепа Анатолия Гунько к четырем годам, то его должны исключить из состава Верховной Рады. В таком случае количество членов "Восстановление Украины" составит 17 человек — это минимальное количество для ее существования.

В целом эта группа состоит из нардепов, которые перешли от "Оппозиционной платформы — За жизнь", от "Довиры" и из внефракционных бывших членов "Слуги народа".

Что известно о Николае Тищенко

Тищенко вошел в парламент в 2019 году как нардеп от фракции "Слуга народа". Его исключили из фракции из-за поездки в Таиланд во время полномасштабной войны. Он объяснил это необходимостью встречи с украинской общиной.

Кроме того, Тищенко и бывшего полицейского Богдана Писаренко обвиняют в незаконном лишении свободы бывшего бойца спецподразделения "Кракен" ГУР Минобороны Дмитрия Мазохи. Суд уже избрал нардепу меру пресечения.

Также Тищенко известен своими одиозными поздравлениями. В частности, на Рождественские праздники он написал на своей Facebook-странице "Христос воскрес".