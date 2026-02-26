Відео
Головна Новини дня Нардеп Тищенко увійшов до нової групи в Раді — що відомо

Нардеп Тищенко увійшов до нової групи в Раді — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 12:07
Тищенко увійшов до групи Відновлення України
Микола Тищенко в Раді. Фото: пресслужба парламенту

Народний депутат Микола Тищенко увійшов до групи "Відновлення України". Співголовами групи є нардепи Максим Єфімов та Ігор Абрамович.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту у четвер, 26 лютого.

Читайте також:

Тищенко змінив політичний вектор

"Микола Тищенко увійшов до депутатської групи "Відновлення України", — зачитав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Зазначимо, що разом із Тищенком "Відновлення України" складатиметься з 18 депутатів. Оскільки суд засудив нардепа Анатолія Гунька до чотирьох років, то його мають виключити зі складу Верховної Ради. У такому випадку кількість членів "Відновлення України" складатиме 17 людей — це мінімальна кількість для її існування.

Загалом ця група складається із нардепів, які перейшли від "Опозиційної платформи — За життя", від "Довіри" та з позафракційних колишніх членів "Слуги народу".

Що відомо про Миколу Тищенка

Тищенко увійшов до парламенту у 2019 році як нардеп від фракції "Слуга народу". Його виключили з фракції через поїздку до Таїланду під час повномасштабної війни. Він пояснив це необхідністю зустрічі з українською громадою.

Крім того, Тищенка та колишнього поліцейського Богдана Писаренка обвинувачують у незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" ГУР Міноборони Дмитра Мазохи. Суд вже обрав нардепу запобіжних захід.

Також Тищенко відомий своїми одіозними привітаннями. Зокрема, на Різдвяні свята він написав на своїй Facebook-сторінці "Христос воскрес". 

Верховна Рада Микола Тищенко Слуга народу нардепи відновлення парламент
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
