Тищенко вніс 10 мільйонів гривень застави за себе у справі про вимагання хабаря

Народний депутат України Микола Тищенко. Фото: Тищенко/Facebook

Народний депутат Микола Тищенко вніс заставу у розмірі 10 мільйонів гривень, яку раніше визначив суд. Його підозрюють у вимаганні одного мільйона доларів за "вирішення питання" з кол-центрами. Водночас сторона захисту ще не вирішила, чи оскаржуватиме запобіжний захід.

Про це повідомляє Суспільне, передає Новини.LIVE.

Тищенко вніс заставу у справі про вимагання хабаря

Народний депутат Микола Тищенко вніс заставу у розмірі 10 мільйонів гривень, визначену Вищим антикорупційним судом як запобіжний захід у справі про вимагання неправомірної вигоди. За версією слідства, депутат вимагав один мільйон доларів за вплив на діяльність кол-центрів.

Про внесення застави Суспільному повідомив адвокат Тищенка. За його словами, кошти для її внесення надали сам народний депутат та ще одна особа. Хто саме долучився до сплати застави, захисник не уточнив.

"За наявною у мене інформацією, заставу внесено. Наскільки мені відомо, це гроші безпосередньо пана Миколи, а також третьої особи. У мене немає інформації, що це за особа", — сказав адвокат.

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Також захисник прокоментував можливе оскарження рішення Вищого антикорупційного суду про обрання запобіжного заходу. Він зазначив, що сторона захисту лише напередодні отримала повний текст судової ухвали, тому остаточного рішення щодо подання апеляційної скарги поки що немає.

"Що стосується апеляції, тільки вчора у другій половині дня ми отримали повний текст рішення про запобіжний захід. У нас є строк на подачу апеляції. Ще не було прийнято рішення щодо подачі чи неподачі", — зауважив адвокат.

Що відомо про справу Тищенка

Як повідомляли Новини.LIVE, 3 липня Вищий антикорупційний суд обрав Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 мільйонів гривень. Окрім цього, суд поклав на народного депутата низку процесуальних обов'язків.

Зокрема, парламентар повинен прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою, не залишати межі Києва без відповідного дозволу, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, здати на зберігання документи для виїзду за кордон, а також носити електронний засіб контролю.

Також Новини.LIVE інформували, що про підозру Миколі Тищенку детективи НАБУ та прокурори САП повідомили 29 червня. За версією слідства, у серпні 2023 року депутат, прикриваючись боротьбою з діяльністю так званих кол-центрів, вимагав один мільйон доларів неправомірної вигоди. За ці кошти він нібито обіцяв використати свої повноваження для втручання в діяльність одних кол-центрів в інтересах визначеної особи та не перешкоджати роботі інших. Водночас правоохоронці зазначають, що фактично неправомірної вигоди депутат не отримав.

Крім цього, за даними слідства, Тищенко легалізував 12,6 мільйона гривень коштів незаконного походження, оформивши фіктивний договір дарування зі своєю колишньою дружиною. Правоохоронці стверджують, що вона не мала законних доходів для такого подарунка, а фактичної передачі коштів не відбулося.

За версією слідства, згодом депутат відобразив ці кошти у своїй щорічній декларації, внісши до неї завідомо неправдиві відомості.