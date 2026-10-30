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Главная Новости дня Тихий объяснил, при каких условиях Украина готова вести переговоры с Путиным

Тихий объяснил, при каких условиях Украина готова вести переговоры с Путиным

Ua ru
30 октября 2026 19:14
Репортаж
Украина поддержала звонок лидеров Финляндии и Норвегии Путину facebook.com/heorhiitykhyi
Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий. Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

Украина поддержала телефонный разговор лидеров Финляндии и Норвегии с диктатором Владимиром Путиным, поскольку его содержание и цель были предварительно согласованы с Киевом. В то же время Украина выступает против нескоординированных контактов с главой Кремля без четкой цели.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, сообщает Новини.LIVE.

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Зеленский попросил передать Путину определенные сигналы

По словам Тихого, во время встречи в Осло с участием президента Владимира Зеленского и американского представителя Стива Виткоффа стороны согласовали содержание предстоящего разговора, его цель и формат.

В частности, Зеленский попросил лидеров Финляндии и Норвегии передать Путину определенные позиции. Они выполнили эту просьбу во время телефонного разговора.

Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что лидеры выступали от имени своих государств, а не всей Европы.

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"И эти два лидера звонили от себя, от Финляндии и Норвегии, а не от Европы. От своих стран, которые граничат с Россией. Это страны, у которых есть граница с Россией. Соответственно, они непосредственно заинтересованы. В этом и заключается разница", — отметил Тихий.

Пресс-секретарь отметил, что Украина приветствовала этот разговор и считает его шагом в рамках мирных усилий.

В МИД призвали согласовывать контакты с Украиной

В то же время пресс-секретарь МИД предостерег от самостоятельных телефонных разговоров с Путиным, если их цель и возможные результаты неясны.

"Если хотите помочь дипломатическим усилиям, хотите помочь мирному процессу, пожалуйста, проконсультируйтесь с Украиной. Согласуйте, обсудите. Найдём способ, как вас привлечь. Найдём способ, как сделать так, чтобы это было полезно", — сказал Тихий.

Он добавил, что сами по себе разговоры с российским президентом не приносят пользы, если не являются частью согласованных дипломатических усилий.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что спикер МИД Георгий Тихий назвал переговоры в Абу-Даби возможным шагом к встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина. По его словам, трехсторонние контакты между Украиной, США и Россией могут помочь подготовить переговоры на уровне лидеров.

Также Новини.LIVE писали, что 29 октября Георгий Тихий отреагировал на назначение россиянина в руководящий орган ООН. Пресс-секретарь МИД заявил, что Россия использует международные организации для продвижения собственных интересов, несмотря на ее действия против Украины.

Владимир Зеленский владимир путин переговоры МИД Георгий Тихий
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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